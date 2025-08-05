聽新聞
0:00 / 0:00

龍洞灣潛客多 漁船示警引熱議

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北報導
東北角龍洞灣8月2日有不少潛水遊客，漁民憂心他們接近漁船航道可能發生危險，專程駕船出港示警。圖／潛水教練阿岳提供
東北角龍洞灣8月2日有不少潛水遊客，漁民憂心他們接近漁船航道可能發生危險，專程駕船出港示警。圖／潛水教練阿岳提供

東北角龍洞灣夏季潛水爆量衍生亂象，有漁民憂心遊客靠近航道出意外，專程駕船喊話示警。貢寮區漁會總幹事林麗美建議設置海上浮標，讓海面界線更明確，對雙方都好；東北角管理處表示，浮標會受潮汐、海浪或颱風位移，可行性不高，將研議其他方案。

墾丁、蘭嶼海域今年分傳潛水人員遭船隻撞擊致死傷意外，7月27日有人在龍洞灣拍下漁船接近自由潛水客畫面，上傳社群引關注。台灣自由潛水發展協會說，此事件暴露我國人船接觸規範不夠嚴謹，危機反覆上演。

林麗美說，東北角管理處開放民眾到海域玩水，建議要靠岸邊，避開漁船航道，船長告訴她，7月27日當時距遊客約10公尺，拍攝角度讓人誤以為人船很接近。

龍洞灣8月2日又來一票潛水遊客，海面上浮球範圍擴大，漁民憂若剛好有漁船返航，7月27日場景會重現，加深外界誤解，專程花費油料和時間，駕船出港示警。

「這裡是航道，別游那麼出來，撞傷你們怎麼辦？誰要負責？」漁民對潛水民眾大喊，隨即掉頭進港。潛水客拍下傳在社群，引熱議。

林麗美建議，東北角管理處既然畫設開放遊憩水域，應做浮球或浮標，避免遊客跨越界線進入漁船航道。此訴求之前開會建議過，管理處遲遲沒做。林也說，漁民以海維生，民眾是玩水，部分潛水教練沒留意學員遊憩水域，怪罪航道上的漁船，對漁民不公平。

新北漁業處表示，東北角風管處已在龍洞灣水域公告禁止水域遊憩活動範圍，漁業者日前也函請管理處，在公告範圍周邊設置浮標標示，以利船主及民眾識別。

陳姓潛水玩家說，龍洞灣畫設靠近和美國小這側潛水海域深10至15公尺，適合初級潛水者，進階潛水要25到30公尺，台灣自由潛水夯，政府應提供更安全環境。

貢寮

延伸閱讀

龍洞灣潛水客「一直串」 可能進入航道 盼漁船看到不要「掃過去」

龍洞灣潛客多 漁民特別開船示警：不要游那麼出來 撞到怎麼辦？

雨下到發霉先暫停 氣象粉專曝此時恐又有熱帶系統生成

朝野檢討漢光演習 應區分迷彩「辨識敵我」、兵推廈門

相關新聞

雨不停國換人！ 賈新興：6日起去「這兩國」要注意降雨

中南部連日大雨要結束了，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Ch...

高雄暴雨釀道路分隔島長滿大香菇 網揭真相驚：這有毒

高雄市連日降下大雨，市區雖無明顯水患災情，但近日有民眾發現不少道路的中央分隔島草皮上長出蕈菇，照片在網路上瘋傳，民眾都問...

起床空腹喝500cc溫水 助排宿便毒素

人每天都要進食維持生命，食物消化、吸收後產生的宿便，以及來自環境中的各種汙染物，容易沉積在體內產生毒素。中醫師莊可鈞說，...

全球暖化助長屈公病疫情 黃立民：台灣有本土流行風險籲加強監測

中國大陸屈公病疫情嚴峻，廣東今年已累積確診超過7000例，以佛山市疫情最為嚴重，患者甚至關節疼痛到無法行走。我國衛福部疾...

故宮與北榮攜手「今牌人生─記憶的多重宇宙」展覽 讓藝術療癒人心

當藝術遇見醫療，記憶被喚醒，將童年歡笑、青春印記與中老年光景，交織出動人的記憶篇章。國立故宮博物院攜手台北榮總失智治療與...

北市友善屋源5歡迎 助高齡租屋

高齡者租屋難，找房子常碰壁，北市長蔣萬安宣布推動「友善屋源」標示，主打「歡迎長者、歡迎學生、歡迎青年、歡迎設籍、歡迎租補...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。