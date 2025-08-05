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北市友善屋源5歡迎 助高齡租屋

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導
北市長蔣萬安（中）昨宣布推出「友善屋源」標示，要讓「歡迎長者、歡迎學生、歡迎青年、歡迎設籍、歡迎租補」成為租屋市場共通語言。圖／北市府提供
北市長蔣萬安（中）昨宣布推出「友善屋源」標示，要讓「歡迎長者、歡迎學生、歡迎青年、歡迎設籍、歡迎租補」成為租屋市場共通語言。圖／北市府提供

高齡者租屋難，找房子常碰壁，北市長蔣萬安宣布推動「友善屋源」標示，主打「歡迎長者、歡迎學生、歡迎青年、歡迎設籍、歡迎租補」。崔媽媽基金會表示，高齡者難租房，透過友善屋源標示，長輩不用一直被排拒，減少找房時間。

50多歲租屋族高先生說，許多房東不願將房子租給年長者，好不容易找到合適地點租金的房子，談到最後卻常被房東婉拒，現在有友善屋源標示，期待能被友善對待。北漂十多年的租屋族劉先生認為，租房子還是最在乎租金，友善屋源儘管歡迎設籍、租金補貼，還是希望政府能提供較合理租金的房源。

蔣萬安直言，租屋市場資訊相對不透明、不對等，希望透過「五個歡迎」正面方式，讓租屋市場更透明、租屋更友善，希望五個歡迎不僅是租屋搜尋的新起點，也成為租屋市場共通語言。

崔媽媽基金會組長曹筱筠說，台灣邁入高齡社會，許多高齡者租不到房子、租不起或住不好，很多房東直接表明不願將房子租給高齡長輩，透過友善屋源標示，高齡者租房不用再承受一直被排拒的挫折感，也可減少找屋時間。

永慶房屋業務總經理葉凌棋表示，友善屋源政策可創造三贏，對仲介來說也是樂觀其成，上路2個月多，愈來愈多房東願意加入友善屋源，以永慶委託物件為例，已有100多件房源願加入標示。

北市議員詹為元認為，長輩租屋經常被拒絕，政府資源就怕看得到、吃不到；「友善房源」政策能提前讓房東與房客確認條件，讓特殊條件房客無後顧之憂選擇房源，是立意良善的政策，重點還是希望友善房源數持續增加。

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