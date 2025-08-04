黃麴毒素傷肝 高溫潮濕是滋生溫床

新竹知名伴手禮「福源顆粒花生醬」日前遭檢出黃麴毒素超標，業者已回收問題產品、暫停生產相關品項。衛福部食藥署表示，黃麴毒素是黃麴菌屬於一種黴菌生長時的代謝產物，醫師說，長期食入含黃麴毒素的食品，恐影響肝功能，增加肝癌風險，建議花生製品開封後，應放入冰箱攝氏4度保存，並盡速食用完畢。

食藥署北區管理中心主任鄭維智說，為保障國人飲食安全，今年調整監測食品類別及檢驗項目，除花生等製品外，更納入乳類、黃豆類、食用油脂、飲料類等食品檢驗。

據統計，今年4至6月完成262件食品檢驗真菌毒素，最新檢驗發現，其中一件蓮子檢出總黃麴毒素超標與規定不符，販售點為台東流動攤商，來源為臻德生藥科技公司，目前經地方政府衛生局命業者限期改正。

鄭維智說，黃麴毒素生長環境氣溫為攝氏30至38度、濕度為80%以上的高溫、潮濕環境，容易生長在花生製品、五穀雜糧等。呼籲食品業者，依循食安法落實自主管理，販賣食品違反食安法相關規定，產品將下架、回收並銷毀，違者依法經命限期改正，屆期不改正者，最高可處罰300萬元。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海說，若不慎誤食含黃麴毒素食品，長期下來恐影響肝功能，而黃麴毒素又分為好幾種，其中B1被世界衛生組織（WHO）的國際癌症研究機構（IARC）列為一級致癌物，也就是人類確定致癌物，長期食用將增加肝癌風險。

顏宗海提醒，為避免吃到遭黃麴毒素汙染的食品，建議購買花生製品、五穀雜糧等，應注意保存期限，一次不要買太多，未吃完前應保存在冰箱攝氏4度的環境，開封後應立即食用完畢，以防滋生黃麴毒素；尤其是近期全台各地大雨不斷，常出現淹水災情，一旦食物、食品遭到汙水浸泡，應立刻丟棄，不要食用，避免影響健康。