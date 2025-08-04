健康你我他／志工讓我看到不足 努力成為暖男水豚

逝去的歲月，我每天按表操課，整年像陀螺轉個不停，不知不覺又從年頭忙到年底，不知老之將至，也不知從何

檢討反省自己的人生是否健康？是否有意義？看到聯合報健康版這項活動，立馬掃描填寫20項調查，獲得「暖男水豚」評價，跟我性情一拍即合。

但距離整體平均值少了一分，尚未達標，值得探討。在退休5大核心力中，最強的是「活躍好學」；宋朝文學家黃庭堅有一句名言：「士大夫三日不讀書，則義理不交於胸中，對鏡便覺面目可憎，向人亦言語乏味。」此話激勵了我，人應該「活到老，學到老」才不虛此行。

於是自我要求每天閱讀兩份報紙，寫一篇文章外，整天活躍於求知中，孜孜矻矻，我把閱讀當作生活的重心，其樂也融融，因此，成就我最強大的核心力，是讓自己活成自己想要的人。

相反的，在公益活動這項則乏善可陳，沒有把熱愛這個社會的心散播出去，當然稱不上暖男囉！最近常到大醫院陪診，在那迷宮式的龐大空間裡，鑽來鑽去，總是找不到就醫診間。幸好，在人群穿梭的空間裡，總會出現穿著義工制服白髮蒼蒼的老叟，他們一臉親切，熱心指點迷津，給人溫暖，讓我看到自己的不足。

或許我也可以撥一點時間，在我能力所及的公益事業上，去爭取那未達標的一分，讓自己成為合格的暖男水豚。