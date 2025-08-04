全球暖化助長屈公病疫情 黃立民：台灣有本土流行風險籲加強監測

中國大陸屈公病疫情嚴峻，廣東今年已累積確診超過7000例，以佛山市疫情最為嚴重，患者甚至關節疼痛到無法行走。我國衛福部疾管署指出，近期國際間屈公病疫情嚴峻，目前已提升廣東省旅遊疫情建議等級為第一級「注意」，並於國際港埠加強屈公病防範宣導及發燒篩檢，同時也針對近來南部淹水地區加強病媒蚊監測，目前尚未傳出本土疫情。

疾管署發言人曾淑慧說，屈公病病媒蚊與登革熱相同，由帶病毒的白線斑蚊或埃及斑蚊叮咬而感染，屈公病的症狀與登革熱非常類似，但部分感染屈公病的病人會發燒，並持續數周的倦怠感，有些病患的關節會痛到無法行動，甚至「痛的將身體彎起來」，並持續數周至數月，甚至數年。

台大醫學院兒科特聘教授黃立民說，屈公病疫情升溫與全球暖化有關，氣溫升高造成世界各地豪雨不斷，積水時間延長，導致蚊蟲數量增加，台灣本土目前雖無疫情，但每年仍可能因境外移入而引爆疫情，且台灣氣候條件適合蚊媒疾病傳播，屈公病病毒從境外帶回來便有流行風險。

黃立民表示，政府應針對南部淹水地區加強監測，一旦發現病媒蚊指數上升，應立即防範，不論是預防屈公病或登革熱，呼籲民眾都應穿著長袖衣物，並使用防蚊液加以防護，特別是雖然現在是南部淹水情形嚴重，但相關疫情仍可能往北部發展，民眾仍不可輕忽。

黃立民呼籲，政府、民眾應針對積水地區加強清除淹水情形，而從大陸廣東及東南亞國家回國後，應留意有無發燒、關節痛等症狀，以免造成社區傳播。

依疾管署統計，國內屈公病疫情，目前均為境外移入病例，截至7月22日累計15例，感染國家以印尼的13例最多，其次為菲律賓及斯里蘭卡各1例移入，但境外移入病例數為近6年同期最高，2020至2024年同期介於0至5例。

疾管署提醒，屈公病的嚴重程度不如登革熱重症，較少出現死亡，但新生兒於出生時感染、65歲以上年長者或患有高血壓、糖尿病、心血管疾病史者，是罹患屈公病易有併發症或病況嚴重的風險族群，必須多加小心。