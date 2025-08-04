曾拒治療不吃藥 穩定醫病關係助92歲婦控制糖尿病

今年92歲的婆婆多年前罹患糖尿病時，非常抗拒治療，幸在醫療團隊耐心溝通下，才終於開始接受用藥，20多年來雙方不僅建立穩定醫病關係，婆婆病情也控制良好，沒有重大併發症。

「如果沒有你們，我應該早就出事了」。罹患糖尿病的92歲婆婆緊握著醫師的手，慶幸自己高齡仍能身體健朗，每週可以5天到機構跟大家打招呼，擁有穩定的生活品質與充沛活力。

過去她非常抗拒接受治療，甚至不願意打胰島素控制血糖，幸在醫師團隊的細心溝通、不厭其煩地家訪與衛教，才開始接受用藥、控制病情，20多年前開始固定就醫至今，現在病情穩定、無重大併發症。看著周遭中風、心肌梗塞的朋友和洗腎多年的老鄰居，婆婆簡直不敢相信自己竟能活到現在。

根據衛福部民國113年統計，糖尿病為國人第5大死因，腎病變則為第8大死因，平均每3位糖尿病友中即有1人合併慢性腎病變，2種疾病密不可分。台灣基層糖尿病學會秘書長陳敏玲透過新聞稿表示，當血糖長期過高，會導致腎臟微血管受損及腎絲球壓力過大，進而造成腎功能惡化，也會進一步影響心臟。

陳敏玲也指出，早期腎病變無明顯症狀，許多病友在初期階段並不會感到不適，一旦病程進展至第3b期以上，腎功能往往已顯著衰退，甚至出現不可逆損傷，以及需要面臨洗腎風險。此外，糖尿病與心血管疾病亦息息相關，長期高血糖會引起大小血管病變，增加心肌梗塞、心臟衰竭與腦中風等風險。

陳敏玲指出，越早發現，越能爭取治療機會。建議糖尿病患者初診斷時，要先檢測腎絲球過濾率和微量尿蛋白，之後每年至少檢測1次；若已有腎病變，即需要每3個月積極追蹤，並評估使用控糖藥物治療，不僅穩定控制血糖，亦可降低心衰竭風險與心血管疾病、延緩腎功能惡化、延遲進入洗腎階段。

台灣基層糖尿病學會理事長陳宏麟表示，糖尿病照護不僅是藥物治療，還需要心理支持、病識教育、個人化衛教。但過去病友需到不同院所看糖尿病與慢性疾病，耗時費力，也容易造成照護上的斷裂與資訊落差。

陳宏麟表示，台灣基層糖尿病學會推動「糖尿病保腎護心卓越機構」，整合糖尿病、高血壓、心臟病、腎臟病等慢性病的共病照護，由醫師、護理師、營養師、衛教師等專業團隊合作，協助病友改善生活型態，助達成「在地健康老化」。