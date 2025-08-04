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水氣逐漸減少！中南部降雨仍持續 大台北留意午後短延時大雨

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
明天西南風減弱，但中南部明清晨至上午仍須注意局部大雨，大台北、宜花及各地山區留意短延時大雨。聯合報系資料照
明天西南風減弱，但中南部明清晨至上午仍須注意局部大雨，大台北、宜花及各地山區留意短延時大雨。聯合報系資料照

明天起西南氣流減弱，但中南部仍有間歇性陣雨或雷雨，中央氣象署預報員李名翔表示，明天西南風減弱，但中南部明清晨至上午仍須注意局部大雨，其他地區多雲，但大台北、宜花及各地山區午後留意短延時大雨，周三起水氣更少，周四至周六各地多雲到晴，回到夏季天氣型態。

李名翔說，過去幾天台灣受到西南風及西南氣流影響，中南部降雨顯著，有豪雨或豪雨以上等級降雨，今天西南氣流減弱、間與趨緩，但中南部仍須留意短延時大雨或豪雨。

明天西南風再減弱，但中南部仍有陣雨或雷雨，其他地區多雲、留意午後雷陣雨；周三太平洋高壓西伸，水氣更少，預計周四將回到夏季天氣型態，各地多雲到晴、午後有雷陣雨。

根據氣象署統計，今天0時至晚間6時30分，高雄多納林道日累積雨量高達197毫米居冠，而澎湖今天雨量也驚人，湖西測站累積雨量高達158.5毫米、望安測站121毫米、澎湖測站106毫米。

李名翔指出，今晚至明（5日）凌晨環境風場偏西南風，苗栗以南、金門及澎湖斷斷續續有降雨。明凌晨至清晨西南風減弱，整體降雨減緩，但中南部仍有間歇性陣雨或雷雨。

明天清晨至上午有局部大雨，其他地區多雲，北部、宜花及各山區午後有雷陣雨，尤其大台北地區、北部及宜蘭山區有短延時大雨。

周三（6日）太平洋高壓西伸，水氣更少，各地為多聞到晴、清晨至上午中南部沿海有零星降雨，其他地區像是北部及其他山區需注意午後雷陣雨。

周四至周六（7至9日）各地多雲到晴、午後有雷陣雨；周日至下周一（10、11日）天氣狀況與周四至周六這段期間類似，但午後降雨範圍擴大，西半部及其他山區注意午後雷陣雨，且中南部沿海清晨可能會有零星降雨。

溫度部分，李名翔表示，明天偏西南風環境，大台北受到沉降作用，局部高溫上看36度，北部、宜花高溫32至35度，中南部、台東高溫31、32度，離島高溫30、31度；另外，明天桃園至苗栗沿海、馬祖及蘭嶼風力較強，提醒民眾留意。

明天西南風減弱，但中南部明清晨至上午仍須注意局部大雨，大台北、宜花及各地山區留意短延時大雨。圖／中央氣象署提供
明天西南風減弱，但中南部明清晨至上午仍須注意局部大雨，大台北、宜花及各地山區留意短延時大雨。圖／中央氣象署提供

高溫 雷雨

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