「U-Sport」U幣7成民眾換儲值金 北市府擴大範圍捷運站加值機就可兌換

你會找店家組裝電腦還是自己DIY組裝呢？一名網友日前分享「電腦小白（意指對電腦相關資訊及經驗不足）」到宜蘭聲稱5星好評的電腦店組裝電腦，總計28700元，換來不知名的機殼、10年前電源供應器、還有使用1806小時的SSD硬碟，讓他相當傻眼，引起熱議，網友直呼這家店「比中古電腦店還坑人了」、「二手當全新賣」。

2025-08-04 16:24