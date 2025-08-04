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「U-Sport」U幣7成民眾換儲值金 北市府擴大範圍捷運站加值機就可兌換
「U-Sport台北樂運動」U幣兌換悠遊卡儲值金，便利再升級，體育局與悠遊卡公司合作即起開放於「通用型自動加值機」兌換，不再限於北市12座運動中心臨櫃。體育局表示，U幣兌換悠遊卡儲值金占比約7成，未來將持續提供更方便服務，鼓勵市民規律運動。
體育局表示，體育局與悠遊卡公司合作，使兌換站從12座運動中心一口氣擴增至各大捷運站，只要先透過U-Sport台北樂運動App綁定卡號，便可至捷運站內的「通用型自動加值機」白色GAVM機台，將完成綁定悠遊卡放置於感應平台上，點選加值金兌換後再選U幣兌換，即可將100U幣轉換為100元儲值金。
局長游竹萍說，現在每天有近2.5萬人次的台北市民使用U-Sport App到館運動集點，如今再將兌換站點擴及至各大捷運站，以更為便民的功能鼓勵市民加入U-Sport行列、養成規律運動習慣，不僅能透過「樂集點」享受搭公車及捷運、兌換咖啡及百貨禮券等優惠，更參與好康抽獎活動。
體育局統計，U-Sport會員數已突破15萬人，今年除與240家公民營運動場館合作，更首創「U-Walk健康萬步走」計步功能，使民眾在日常的散步、健走、慢跑都能輕鬆「樂集點」集U幣，不僅可折抵運動入場、購買課程、場地租借費用，只要累積滿100U幣就能兌換為100元悠遊卡儲值金，可用於搭乘大眾運輸工具至合作通路消費，兌換悠遊卡儲值金已超過1000萬元，佔U幣整體使用率近7成，顯示會員對此服務肯定。
體育局也說，第一波「好康抽」已抽出Gogoro電動機車、GIANT腳踏車、iPhone16 Pro智慧手機、GARMIN智慧腕錶、BGYM智能減震跑步機等多項獎品，年底第二波抽獎還有日本雙人來回機票、市價約80萬的轎車等壓軸大獎，歡迎市民們一起成為健康與優惠兼得的「U友」們。
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