首創VR沉浸式「現代觀落陰」體驗——何曉玫舞團《林投姐，妳叫什麼名字？》9月紅樓駐演

她的名字，我們忘了嗎？——全臺首創VR沉浸式展演《林投姐，妳叫什麼名字？》在西門紅樓開箱。 圖／劉振祥 攝影

2025年9月6日至9月28日，故事工場文創 x 何曉玫MeimageDance攜手推出全臺首創沉浸式VR舞蹈定目劇《林投姐，妳叫什麼名字？》，正式進駐臺北西門紅樓，開啟長達三週的跨感官劇場革新。這不僅是一場演出，更是一場由科技與藝術共同召喚的儀式現場結合8K立體攝影、VR虛擬實境、電影級特殊化妝與現場舞蹈，打造出臺灣劇場首見的全沉浸式體驗。觀眾不再只是觀看者，而是進入儀式的一部分。從脫鞋入場、交出名字、喝下眼淚，到戴上VR頭盔走入林投姐的世界，你將不只是凝視她的命運，而是與她對望，與她一同記得。這不是一場演出，而是一場來自身體深處的回應。

本作前身VR作品曾從國際驚艷回歸本土代表臺灣登上美國西南偏南藝術節（SXSW）等國際舞台，今年九月，將在西門紅樓劇場以最終進化形態再現。 圖／何曉玫MeimageDance 提供

德國威瑪藝術節藝術總監 Rolf C. Hemke 盛讚「來自臺灣的舞作在題材、科技結合與藝術表現上達到驚人高度。」VR拓展了身體與科技的對話邊界，也帶來令人耳目一新的「舞者身景」美學。 圖／何曉玫MeimageDance 提供

本作前身為《林相繽紛｜林投～姐ㄚ》，首度亮相即獲國藝會支持，並代表臺灣登上美國西南偏南藝術節（SXSW）與德國威瑪藝術節等國際舞台。威瑪藝術節藝術總監 Rolf C. Hemke 更是盛讚「來自臺灣的舞作在題材、科技結合與藝術表現上達到驚人高度。」此次重返臺灣，團隊歷經雕琢，在敘事、技術與體驗設計上全面升級，不只回家，更是一次再出發的文化提案。

《林投姐，妳叫什麼名字？》特別邀請音樂大師陳明章擔任音樂顧問，為作品注入厚實人文情感，同時結合現場演唱與聲音設計，讓整體聲場更靈動鮮明；舞台結構與觀眾動線也全面優化，帶來詩性引導與深度沉浸兼具的體驗；視覺設計則運用電影級特殊化妝與身體捕捉技術，使「林投姐」不再是遙遠的傳說，而是活生生地出現在你眼前，甚至與你對望。觀眾在演出中將實際穿越紅樓內部的神秘空間，隨引路人走過布幕、月琴聲響、舞者於米堆中重生，最終坐入環形觀演場並戴上VR裝置，進入林投姐的記憶幻境——看見她的臉、她的傷痕、她曾經愛過的樣子。

藝術是對遺忘的抵抗，林投姐在此成為一個擁有記憶與情感的女性生命，由舞者的身體語言震撼呈現，令人過目難忘。 圖／劉振祥 攝影

「我一直在想，作為一個女性，一個被貼上這麼多這麼多標籤的女性，還有沒有機會活成另外一種樣子，或者就這樣死得透透了？」藝術總監何曉玫的這句話，是本作的創作起點，也是情感燃點。林投姐——這個來自地方傳說、長年被幽暗言語糾纏的角色，在本作中被重新召喚，成為一個擁有記憶與情感的女性生命。她曾經歷等待、曾深愛過，也曾被遺棄，這段虛實交錯的敘事，讓觀眾在「與她對望」的過程中，也重新對話自己的記憶與身份。

而在這一切之後，真正想邀請觀眾留下的是一種信念——即便經歷創傷與流離，我們仍然願意相信愛。這不是一場哀悼，而是一次重新選擇去相信的過程。因此作品的核心雖為科技，但真正讓人難忘的，是舞者的身體語言、詩意空間與月琴聲裡流動的靈魂。她的凝視，也許比VR更真。

運用電影級特殊化妝技術，「林投姐」不再是遙遠的傳說，而是活生生地出現在你眼前。 圖／劉振祥 攝影

愛情是甘？還是苦？取材自臺灣早期鄉野傳說，透過多種互動橋段讓觀眾思考愛情，這是一場可以「帶走」的沉浸式臺灣敘事。 圖／劉振祥 攝影

除了主體演出，《林投姐，妳叫什麼名字？》更延伸出完整的五感互動體驗，讓觀眾不只是看見，更能把這段旅程帶離劇場、帶入生活。其中特別的是本次推出的「互動式紀念品體系」，將體驗延伸到演出之外：

籤詩 × 塔羅交織的命運裝置：每位觀眾皆可抽取一張詩籤，其內容來自林投姐故事與角色命運，成為一則寫給觀眾的訊息。詩籤背面結合塔羅設計，轉化為一個通往內在探索的小儀式。

通寧水 × 記憶香氣互動體驗：由專業團隊設計「林投姐的通寧水」，氣味、口感與視覺皆呼應作品意象。觀眾於演後啜飲，將記憶從耳目烙印進身體深處。

觀眾將坐入環形觀演場並戴上VR裝置，進入林投姐的記憶幻境。 圖／劉振祥 攝影

本次演出由故事工場文創主辦，整體製作聯手打造，讓觀眾沉浸其間，也將這段情感延續至生活之中。《林投姐，妳叫什麼名字？》7月30日首輪試演場剛落幕，不少觀眾在走出紅樓後久久無語，靜靜坐在場外消化情緒。一位觀眾說道：「我以為會害怕，但其實是很溫柔地被抱住了。」也有觀眾說：「她沒有嚇我，反而像在等我。這是我第一次看完演出之後，有點不想馬上回到現實。」整體口碑溫暖又深刻，為接下來的正式演出拉開序幕。

一場關於身體、科技與愛的召喚，正在紅樓靜靜展開。邀請你親自走進幻域，與她對望，也與自己對話。

圖／何曉玫MeimageDance 提供

《林投姐，妳叫什麼名字？》VR 現代觀落陰 沉浸場

演出時間｜2025年9月6日至9月28日

演出地點｜臺北 西門紅樓劇場

購票連結｜https://reurl.cc/Qa9O90

主辦單位｜故事工場文創、何曉玫MeimageDance

關注何曉玫ＭeimageDance官方粉絲專頁，獲得更多消息｜https://www.facebook.com/meimagedance01?locale=zh_TW