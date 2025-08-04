5日各地雨勢再減緩 7日起轉晴到多雲

氣象署表示，雖然今天中午西南氣流豪雨事件已經解除，苗栗以南仍要防局部豪雨，澎湖、金門也有雨；預估明天清晨雨勢減緩，7日起至10日各地轉晴到多雲、山區有雷陣雨的天氣。

中央氣象署預報員李名翔下午表示，今天仍受西南風影響，苗栗以南地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨或短延時豪雨；大台北地區、宜蘭山區午後留意雷陣雨、並有局部大雨發生。

李名翔表示，今晚至明晨環境偏西南風，苗栗以南有短暫陣雨或雷雨，澎湖、金門持續降雨，預估明天清晨整體降雨才會再減緩。明天西南風再減弱，中南部仍有斷斷續續的陣雨或雷雨，局部大雨，午後北部、各山區易有雷陣雨，北部及宜蘭山區可能有短延時大雨。

李名翔說，6日水氣再減少，中南部沿海、北部及各山區易有午後雷雨；7日至10日則是晴到多雲、午後山區易有雷陣雨；預估11日午後山區降雨範圍擴大，南部也會有零星降雨。

李名翔提到，明天大台北地區仍有局部攝氏36度以上高溫，北部、宜蘭普遍為32至35度；桃園至苗栗沿海及蘭嶼、金門、馬祖仍要留意較強陣風。