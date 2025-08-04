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豪雨連7天 自1988年首見、總雨量直逼莫拉克

中央社／ 台北4日電

氣象署今天表示，此次0728豪雨事件，是自1988年以來首見連續7天單日測站雨量都達到豪雨等級，總雨量直逼颱風莫拉克等級的降雨，且南高屏山區總雨量都超過2000毫米以上。

交通部中央氣象署表示，由於發生較大規模及較劇烈豪雨的機率降低，中午12時解除「0728西南氣流豪雨事件」。

氣象署預報中心主任陳怡良下午就「0728西南氣流豪雨事件」說明，這次豪雨事件的主軸位於巴士海峽，伴隨西南氣流的增強、減弱影響台灣，特別在7月30日、31日這兩天幾乎涵蓋中南部地區，造成顯著降雨；這次事件西南氣流的特色是影響時間長、影響範圍廣，影響期間還有短時強降雨。

陳怡良指出，這次事件降雨分為2波高峰，第1波為7月28日至31日，第2波為8月1日至3日，期間每天都有豪雨或以上等級的降雨。

陳怡良說明，這次事件也是自1988年以來，首見連續7天單日測站雨量都達到豪雨等級的降雨量（測站最大日雨量逾200毫米），短延時、長延時強降雨幾乎涵蓋所有中南部地區；17個鄉鎮達長延時超大豪雨標準，分別位於南投、雲嘉南、高屏地區。

此外，陳怡良指出，事件影響期間，有5天3小時雨量達200毫米以上，達短延時大豪雨強度，以屏東口社3小時雨量達284毫米最多；每天都有地區時雨量超過100毫米，以嘉義太保123毫米最多；期間總共發布181次大雷雨即時訊息，提醒民眾有短延時強降雨，也發布50次細胞廣播。

陳怡良指出，這次事件的累積雨量直逼莫拉克颱風，這波西南氣流時間長，南高屏山區都超過2000毫米以上；平均1年會有3.5天的短延時大豪雨，此次事件中就發生了5天。

氣象署統計，過去極端降雨事件總雨量，以2009年颱風莫拉克最多，當年8月6日至10日間總雨量最高在嘉義縣阿里山鄉達3060毫米。

這次自7月28日至8月4日的西南氣流豪雨事件，截至今天下午2時，總累積雨量以高雄多納林道2873.5毫米最多，其次為屏東縣神山2354毫米、台南市關山2029毫米。

雨量 豪雨 西南氣流

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