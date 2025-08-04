快訊

不忍了！火山披薩抄襲大戰 達美樂「正式提告」必勝客

川普與俄羅斯的核武嗆聲：該擔心口水戰升級核戰嗎？

不是1萬步！最新研究揭「長壽關鍵步數」 還能減少失智風險

聽新聞
0:00 / 0:00

狂打噴嚏、流鼻水竟非過敏！ 醫：恐是「這種鼻炎」 誤診吃錯藥無效

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
「血管運動性鼻炎」主因是環境冷熱溫差過大，對鼻子造成刺激而引起。圖／123RF
「血管運動性鼻炎」主因是環境冷熱溫差過大，對鼻子造成刺激而引起。圖／123RF

夏季高溫濕熱，是塵蟎、黴菌等過敏原出現高峰，而室內狂吹冷氣，不少場域室內外溫差極大，也容易出現陣發性的打噴嚏、流鼻水，讓人以為是過敏。國泰醫院耳鼻喉科主治醫師王文弘表示，鼻水流不停不一定是過敏，「血管運動性鼻炎」因環境冷熱溫差過大，對鼻子造成刺激而引起鼻塞、流鼻水、打噴嚏，如果吃錯藥恐無效且傷身。

王文弘指出，因為溫差太大，對鼻黏膜過度刺激的「溫差型過敏」，常與一般過敏性鼻炎搞混。兩者的原因有所不同，前者的正式病名為「血管運動性鼻炎，主因是環境冷熱溫差過大，對鼻子造成刺激而引起鼻塞、流鼻水、打噴嚏，後者則是人體免疫系統過度對外界物質刺激所致。

「兩種鼻炎症狀相似，卻有不同的成因與治療方式。」王文弘強調，如果誤診而沒有對症下藥，不僅影響生活品質，也可能長期吃藥卻無效。過敏性鼻炎是因免疫系統對外來物質過度反應所導致的鼻部疾病，治療方式包括避免接觸過敏原、藥物治療，以及長期減敏的免疫治療。

血管運動型鼻炎是鼻黏膜的自律神經系統過度敏感，王文弘說，有些人對溫度變化、氣味、濕度、煙霧、壓力等刺激反應異常，導致血管擴張、黏膜腫脹與鼻分泌物增加。除了鼻塞、打噴嚏、流鼻水、對香水及菸味感到不舒服，通常無眼癢或過敏史。

血管運動型鼻炎對藥物反應有限，有些人服藥只能稍微緩解，而且一旦遇到冷風或香味、菸味等，症狀又會再度發作。有些人長期使用血管收縮劑等鼻塞藥物，反而產生「藥物性鼻炎」，造成鼻黏膜惡性循環。王文弘說，若藥物治療效果不理想，就要考慮微創治療方式。

新型的微創治療方式利用高頻能量（如射頻或冷凍）破壞神經，透過鼻內視鏡進行，不需開刀，手術時間短、術後恢復快。多數病人可在術後數周內明顯改善鼻塞與流鼻水的困擾，臨床研究顯示手術有效率可達80%以上。王文弘強調，手術不影響嗅覺神經，風險低，且不會影響外觀或發聲，改善生活品質。

運動 手術

延伸閱讀

甜美女星敷面膜過敏化膿險毀容！掛急診臉燒像「10級火災」

打噴嚏手抖？苗栗傳離奇車禍 休旅車失控釀「兩車交疊」

產後亂進補小心變老、易累、又過敏 中醫師揭黃金調養重點

貓咪也會得冷氣病！鏟屎官開空調「4配套要做足」喵皇才不會冷到瘋掉

相關新聞

雨不停國換人！ 賈新興：6日起去「這兩國」要注意降雨

中南部連日大雨要結束了，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Ch...

狂打噴嚏、流鼻水竟非過敏！ 醫：恐是「這種鼻炎」 誤診吃錯藥無效

夏季高溫濕熱，是塵蟎、黴菌等過敏原出現高峰，而室內狂吹冷氣，不少場域室內外溫差極大，也容易出現陣發性的打噴嚏、流鼻水，讓...

28年首見！氣象署指西南氣流3大特色 累積雨量直逼莫拉克

過去1周受到西南氣流影響，豪雨狂炸中南部致許多災損，中央氣象署預報中心主任陳怡良針對西南氣流豪雨事件召開記者會，陳怡良表...

北門電梯大怒神 北捷出面說明：台電瞬間降壓

北捷周日近中午，有乘客在北門捷運站搭乘電梯時，突急速下墜。北捷電機處長謝榮龍今受訪表示，主要是台電供應出現瞬間降壓情況，...

院士許倬雲辭世享耆壽95歲 中研院：推動台灣史研究先驅

中研院今日發布新聞稿表示，許倬雲院士（1930-2025）今年8月3日辭世於美國，享耆壽95歲。

扯！他花2萬8找店家組新電腦「有10年前電源供應器」 網怒：SSD也舊的

你會找店家組裝電腦還是自己DIY組裝呢？一名網友日前分享「電腦小白（意指對電腦相關資訊及經驗不足）」到宜蘭聲稱5星好評的電腦店組裝電腦，總計28700元，換來不知名的機殼、10年前電源供應器、還有使用1806小時的SSD硬碟，讓他相當傻眼，引起熱議，網友直呼這家店「比中古電腦店還坑人了」、「二手當全新賣」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。