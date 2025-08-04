狂打噴嚏、流鼻水竟非過敏！ 醫：恐是「這種鼻炎」 誤診吃錯藥無效

夏季高溫濕熱，是塵蟎、黴菌等過敏原出現高峰，而室內狂吹冷氣，不少場域室內外溫差極大，也容易出現陣發性的打噴嚏、流鼻水，讓人以為是過敏。國泰醫院耳鼻喉科主治醫師王文弘表示，鼻水流不停不一定是過敏，「血管運動性鼻炎」因環境冷熱溫差過大，對鼻子造成刺激而引起鼻塞、流鼻水、打噴嚏，如果吃錯藥恐無效且傷身。

王文弘指出，因為溫差太大，對鼻黏膜過度刺激的「溫差型過敏」，常與一般過敏性鼻炎搞混。兩者的原因有所不同，前者的正式病名為「血管運動性鼻炎，主因是環境冷熱溫差過大，對鼻子造成刺激而引起鼻塞、流鼻水、打噴嚏，後者則是人體免疫系統過度對外界物質刺激所致。

「兩種鼻炎症狀相似，卻有不同的成因與治療方式。」王文弘強調，如果誤診而沒有對症下藥，不僅影響生活品質，也可能長期吃藥卻無效。過敏性鼻炎是因免疫系統對外來物質過度反應所導致的鼻部疾病，治療方式包括避免接觸過敏原、藥物治療，以及長期減敏的免疫治療。

血管運動型鼻炎是鼻黏膜的自律神經系統過度敏感，王文弘說，有些人對溫度變化、氣味、濕度、煙霧、壓力等刺激反應異常，導致血管擴張、黏膜腫脹與鼻分泌物增加。除了鼻塞、打噴嚏、流鼻水、對香水及菸味感到不舒服，通常無眼癢或過敏史。

血管運動型鼻炎對藥物反應有限，有些人服藥只能稍微緩解，而且一旦遇到冷風或香味、菸味等，症狀又會再度發作。有些人長期使用血管收縮劑等鼻塞藥物，反而產生「藥物性鼻炎」，造成鼻黏膜惡性循環。王文弘說，若藥物治療效果不理想，就要考慮微創治療方式。

新型的微創治療方式利用高頻能量（如射頻或冷凍）破壞神經，透過鼻內視鏡進行，不需開刀，手術時間短、術後恢復快。多數病人可在術後數周內明顯改善鼻塞與流鼻水的困擾，臨床研究顯示手術有效率可達80%以上。王文弘強調，手術不影響嗅覺神經，風險低，且不會影響外觀或發聲，改善生活品質。