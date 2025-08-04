北門電梯大怒神 北捷出面說明：台電瞬間降壓

北捷周日近中午，有乘客在北門捷運站搭乘電梯時，突急速下墜。北捷電機處長謝榮龍今受訪表示，主要是台電供應出現瞬間降壓情況，昨主要是電力異常範圍大，末端的用戶降壓成立較大，但基於安全條件，將繼續維持目前標準。

謝榮龍表示，昨上午11時28分台電供應出現瞬間壓降的情形，捷運北門站一處電梯偵測到異常，所以立刻啟動保護機制，將電梯停速，下行中瞬間停速，會有慣性，如同開車看見前方有異常狀況，立即煞車。

謝榮龍說，由於慣性作用，旅客反映有聽聞爆炸聲響，其實是天花板在瞬間停滯產生的抖動聲音，當電力恢復正常後，電梯的電力正常後，開始緩慢降至樓層，電梯門打開，讓旅客走出電梯。

謝榮龍說，北捷公司於兩年前，即做預防準備，為因應此情況，一般電壓保護機制，分為機械馬達設定到低於標準電壓的百分之十，並有兩秒延遲，不過電梯則設為電壓低於設定的百分之十五，但不會延遲，而是立即保護、停機。

他說，因此昨日的狀況，是屬於低於百分之十五，主要是因為這次電力異常的範圍實在太大，越末端的用戶，壓降程度越大，為基於安全條件，將繼續維持目前標準。

北捷補充，現場所聽見的聲響為電梯煞車裝置正常運作的機械聲，黑色粉末則為震動時風扇吹出的積塵，並非故障或異常情形。

北捷說明，電梯設有多重安全防護機制，遇到異常狀況會自動啟動煞車保護措施，防止下墜。此外，捷運電梯皆依規定執行嚴謹的定期維護保養制度，每月檢查、每年經主管機關審查核可，確保設備穩定可靠運作。

此次事件經維修人員全面檢視，確認該部電梯設備正常、安全無虞，敬請旅客放心使用。