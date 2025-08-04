28年首見！氣象署指西南氣流3大特色 累積雨量直逼莫拉克

過去1周受到西南氣流影響，豪雨狂炸中南部致許多災損，中央氣象署預報中心主任陳怡良針對西南氣流豪雨事件召開記者會，陳怡良表示，這次西南氣流影響有3大特點，包含影響時間長、範圍廣、雨勢強，同時也是28年來首見連續7天測站最大日雨量超過200毫米，氣象署也針對短延時強降雨發布181次大雷雨即時訊息，其中50次發布致災性的細胞廣播。

陳怡良說，隨著西南氣流強度及變化，對台灣附近影響不同，像是7月30日、7月31日影響顯著，影響範圍包含整個西半部，西南風減弱或偏南時，影響範圍仍包含中南部；這次西南氣流影響分為2波高峰，第1波從7月28日至7月31日，第2波為8月1日至8月4日，而從7月28日起連續7天，每天都有豪雨等級影響，這波西南氣流特色就是影響時間長、範圍廣、雨勢強。

統計今年7月28日至8月4日累積雨量，嘉縣累積雨量達到1840毫米，去年7月23日至7月26日凱米颱風累積雨量達1845.5毫米，2009年8月6日至8月10日莫拉克颱風累積雨量達3060毫米。

高雄市今年7月28日至8月4日累積雨量為2819毫米，去年7月23日至7月26日凱米颱風累積雨量達1933.5毫米，2009年8月6日至8月10日莫拉克颱風累積雨量達2823毫米。

屏東縣今年7月28日至8月4日累積雨量為2346毫米，去年7月23日至7月26日凱米颱風累積雨量達1668.5毫米，2009年8月6日至8月10日莫拉克颱風累積雨量達2910毫米。

陳怡良說，比較最大48小時累積雨量，2025年西南氣流暴雨，高雄小關山累積雨量達到1341.5毫米、2024年凱米颱風高雄多納林道累積雨量為1674毫米、2009年莫拉克颱風嘉義阿里山累積雨量為2361毫米。

而24小時推移累積雨量，2025年西南氣流暴雨，高雄小關山累積雨量為1038毫米、2024年凱米颱風高雄多納林道累積雨量為1414毫米、2009年莫拉克颱風嘉義阿里山累積雨量為1623.5毫米。

統計7月28日至8月3日強降雨影響，氣象署總計發布181次大雷雨警報，其中含50次細胞廣播；過去平均1年約3.5天灰發布短延時大豪雨警報，而7月28日至8月3日這段期間已發布5次；總計有17鄉鎮發生長延時超大豪雨，40鄉鎮出現長延時大豪雨、15鄉鎮出現短延時大豪雨。

陳怡良指出，這次西南氣流影響期間，嘉義妳難山區有持續性強降雨，台中以南平地時有短延時強降雨。統計7月28日至8月4日8日總雨量，有3縣市總雨量超過2000毫米，其中高雄多納林道累積雨量達到2819毫米；5天3小時雨量達到209毫米，其中屏東口社284毫米

陳怡良指出，這次西南氣流影響是「28年來首見，連續7天測站最大日雨量超過200毫米」；6天時雨量達到100毫米，過去7天有6天時雨量超過100毫米，其中嘉義太保出現123毫米。