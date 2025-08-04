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不是1萬步！最新研究揭「長壽關鍵步數」 還能減少失智風險

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
醫學期刊「刺胳針公共衛生」最新一項統合分析指出，每日步行7000步可降低47%死亡風險。路透
醫學期刊「刺胳針公共衛生」最新一項統合分析指出，每日步行7000步可降低47%死亡風險。路透

美國商業媒體The Inc報導，美國內科醫學期刊（JAMA Internal Medicine）研究顯示，每天走4400步，死亡率可降約41%，步數再多，效果更佳，顯示「走越多越好」。但究竟要走幾步才真正有助健康？醫學期刊刺胳針公共衛生（Lancet Public Health）一項最新統合分析指出，答案是7000步，約等於4.82公里，超過7000步在降低死亡風險的效益上則趨於平緩。

紐約時報報導，刺胳針公共衛生於7月23日發表一項統合研究，結合分析共57項相關研究指出，適量步行與降低失智和心血管疾病風險有關，進一步印證走路與長壽之間的密切關係。

該研究發現，相較每日步行2000步，每日步行7000步，約3英里的距離（約等於4.82公里），死亡風險減少47%，並且與降低第2型糖尿病、憂鬱症與癌症等死亡風險有關。

更令人意外的是，專家指出，相較於2000步的受試組，每日步行7000步者罹患失智的風險減少將近40%。儘管其具體機制仍不明確，紐約州立大學石溪分校阿茲海默症卓越中心主任帕雷卡（Nikhil Palekar）指出，運動與神經新生、大腦血流量增加，以及神經發炎減少有關。

另一方面，紐時報導提到，長年被奉為健康標準的「每日1萬步」，其實並無科學根據。雪梨大學流行病學家丁恩（Melody Ding）指出，「沒有任何證據支持1萬步這個數字，它只是個隨意喊出的整數」。丁恩最新研究發現，走路7000步與走1萬步，在跌倒、癌症、第2型糖尿病與心血管死亡風險方面並無顯著差異。僅在失智與死亡風險方面略有改善，但幅度有限。

同一份統合研究也發現，每日增加2000步到4000步，與降低36%死亡風險有關；增加4000步到7000步與降低17%死亡風險有關。不過，超過7000步以後，這個效益趨於平緩。專家補充，步數較高不會有害健康，但沒達到1萬步也無須有罪惡感，「只要動起來都會有幫助」。

風險 失智 死亡率

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