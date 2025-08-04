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高雄機場「跑道有破洞」緊急停止營運 國內外航班大亂

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高雄機場「跑道有破洞」緊急停止營運 國內外航班大亂

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
高雄小港國際機場今日早上發生跑道破損事故，機場緊急關閉，多班航班取消或延誤。報系資料照
高雄小港國際機場今日早上發生跑道破損事故，機場緊急關閉，多班航班取消或延誤。報系資料照

高雄小港國際機場今日早上發生跑道破損事故，機場緊急關閉，多班航班取消或延誤，包括長榮航空BR845飛香港、香港快運UO131、台灣虎航IT288飛沖繩、國泰CX431飛香港和往返離島航班幾乎全數延誤、部分取消。機場方證實，滑行道上有破洞延伸至跑道，早上關閉跑道維修，現已恢復營運，影響航班共42架次。

高雄機場今早立榮航空飛往澎湖、金門的多個航班受影響，長榮航空BR845飛香港、香港快運UO131、台灣虎航IT288飛沖繩、國泰CX431飛香港等也延誤起飛。高雄航空站表示，高雄機場因E滑行道上有破洞延伸至跑道，今日上午8點45分關閉跑道維修，於10點45分修復並恢復營運。中午12點至12點28分再次進場做維護。暫停起降期間影響航班共42架次。

香港 機場 航班

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