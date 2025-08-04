父親節關心「隱藏式憂鬱」男性不承認情緒困擾 恐提高孩子憂鬱症機率

父親節即將來臨，董氏基金會引述2025年6月發表研究，父親若罹患憂鬱症卻未獲診斷或治療，對孩子的社交和行為的負面影響可能持續數年。研究顯示，孩子的某些特定行為，或許是來自父親抑鬱心理的反饋，其角色對下一代的人格發展非常重要。

男友比較不擅長表達想法跟情緒，容易放在心裡，「隱藏式憂鬱」可能導致身心困擾。依「美國預防醫學期刊」的研究指出，男性較不傾向承認自己受情緒困擾，未尋求協助，這可能影響家庭氛圍與下一代的發展，甚至提高孩子得到憂鬱症的可能性。

該研究由美國羅格斯大學學者進行，採用「家庭未來與兒童福祉研究（FFCWS）」資料分析，研究自1998至2000年間，隨機抽樣20個大城市出生人口，持續追蹤至今。研究對象為1422名父親及其子女，在孩子年滿5歲時，對父親是否在過去一年內出現憂鬱症狀進行篩檢；九歲時，由其教師填寫行為與社交能力評估問卷。

結果發現，父親若曾表現出悲傷、憂鬱或沮喪等症狀，孩子在4年後更可能出現焦躁、反抗、憤怒等行為，且合作性與自尊心都較低。憂鬱的爸爸，與其子女從幼兒期、兒童期的負面行為有關，恐影響孩子的行為跟社會發展。

台灣師範大學教育心理與輔導學系兼任教授林家興表示，成年人罹患憂鬱症具有性別差異，男性較常出現煩躁、不輕易哭泣、食欲及睡眠減少等憂鬱症狀，傾向壓抑情緒。若無法承受，可能轉向尋求喝酒、抽菸或物質濫用等方式，心理健康狀況反映在外化行為上。

林家興提出，憂鬱症可能導致父親的親職能力下降、對子女的情緒支持減少，增加家庭衝突與生活壓力。「為人父母是件辛苦的責任，若出現過度憂鬱或焦慮等情緒困擾，應及早尋求專業的協助，有助於情緒調節與觀點轉換，也能學習更好的自我照顧與家庭支持方式。」

林家興說，截至今年5月的統計，台灣已有503家心理諮商與治療所，以及638家精神科醫療院所，心理資源可近性大幅提升。如果身邊的伴侶或家人有情緒問題，建議以客觀、不評價的態度傾聽，鼓勵就醫，憂鬱情緒需要被正視。

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨表示，父親憂鬱與孩子行為之間有明確關聯，若能及早發現並介入，不僅有助於父親的心理健康，也能提升孩子的整體幸福感。現代父親在工作、家庭與育兒三個層面上，跟女性一樣要取得平衡，家人要適度予以關心。

如果父親變得沉默不語、沒有笑容、對原本有興趣的事物失去興致、社交活動明顯減少、出現較多負面情緒與想法、無存在的價值感等，都是觀察指標。葉雅馨提醒，家人可主動傾聽、鼓勵表達情緒，並協助以健康生活型態因應步入中年的轉變，更不要忌諱尋求身心專業人員協助。