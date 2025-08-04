台北內湖中午高溫38.2度 嘉南山區午後防暴雨

台北內湖今天中午已出現攝氏38.2度高溫，氣象署下午針對北北基更新高溫資訊；另外針對嘉義縣、台南及高雄發布大雷雨即時訊息，其中就嘉義、台南發布山區暴雨災防告警訊息。

受西南風沉降影響，天氣高溫炎熱，中央氣象署下午更新高溫資訊，白天台北市為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率；基隆市為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；新北市為黃色燈號，注意36度以上高溫。

根據氣象署網站， 今天上午11時50分台北市內湖區出現38.2度高溫。高溫前10名均位於大台北地區，也都達36度以上；新北市三重區也已出現37度高溫。

另外，氣象署針對高雄市、台南市、嘉義縣發布大雷雨即時訊息，並針對嘉義縣草山溪（葫蘆谷）、台南市後堀溪（千層岩瀑布）發布山區暴雨災防告警訊息，提醒留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。