夏季高溫潮濕小心黃麴毒素 一市售蓮子也檢出 食藥署擴大監測中
新竹知名伴手禮花生醬日前遭檢出黃麴毒素超標，台灣夏季氣候高溫、潮濕，適合黴菌生長，影響食安，不只花生有風險，衛福部食藥署公布最新食品真菌毒素監測結果，共計抽驗262件產品，其中一件蓮子總黃麴毒素超標，因限期改正期滿無產品可供複驗，後續列為加強管理。
食藥署北區管理中心主任鄭維智說，食藥署參考歷年監測結果、食品相關法規修正及國人飲食習慣等，調整年度監測食品類別及檢驗項目，除花生製品，新增納入乳類、黃豆類、食用油脂、飲料類等。
據統計，今年4至6月完成262件食品檢驗真菌毒素，花生製品84件、紅麴製品17件、穀類39件、咖啡類24件、嬰幼兒食品15件、香辛類12件，以及其他食品71件，包含果乾類10件、堅果類14件、乳類8件、黃豆類9件、食用油脂7件、飲料類11件、蓮子4件、塊根或塊莖等之粉體6件、芝麻2件，目標今年完成900件食品檢驗。
依檢驗規範，花生製品、其他食品檢驗黃麴毒素、赭麴毒素；紅麴製品檢驗橘黴素；咖啡類檢驗赭麴毒素；米麥類、薏仁及藜麥檢驗多重真菌毒素；嬰幼兒食品檢驗多重真菌毒素、黃麴毒素；含蘋果成份食品檢驗棒麴毒素。
鄭維智說，檢驗發現，其中一件｢蓮子｣檢出黃麴毒素超標與規定不符，於台東流動攤販抽驗，來源為臻德生藥科技公司，目前經地方政府衛生局命業者限期改正，但已無產品可供複抽驗，後續列為加強管理。
鄭維智說，黃麴毒素為黃麴黴菌生長時的代謝產物，常生長在攝氏30至38度、濕度為80%以上的高溫、潮濕環境，並容易出現在花生製品、蓮子等。為避免吃到遭黃麴毒素汙染食品，建議購買食品時應注意保存期限，未吃完前也應依食品說明，保存在冰箱，或密封好放在乾燥的地方，避免食品變質，開封後應盡快食用完畢。
食藥署呼籲，食品業者，依循食安法，落實自主管理，販賣之食品違反食安法相關規定，產品將下架、回收並銷毀，違者依法經命限期改正，屆期不改正者，最高可處罰300萬元。食藥署將持續加強市售食品真菌毒素監測，倘經抽驗與規定不符者，移請地方衛生機關依食安法及相關規定處辦，並將違規業者列為加強稽查輔導對象。
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