台東流動攤販中國蓮子抽驗 黃麴毒素超標

食藥署公布114年4至6月食品真菌毒素監測檢驗結果，抽驗1家台東流動攤販，發現1件從中國進口蓮子的黃麴毒素含量超標，來源業者臻德生藥科技被列為重點對象，將加強抽驗。

衛生福利部食品藥物管理署與地方政府衛生局監測市售食品真菌毒素污染，今年4至6月共完成262件食品檢驗真菌毒素，包括花生製品84件、紅麴製品17件、穀類39件、咖啡類24件、嬰幼兒食品15件、香辛類12件、其他食品71件，包含堅果類、乳類、黃豆類、食用油、飲料類等。

其中1件蓮子被檢出黃麴毒素與規定不符，總黃麴毒素為17ug/kg，超過限量標準的10ug/kg。食藥署北區管理中心主任鄭維智今天接受媒體聯訪時表示，這件違規蓮子從中國進口，被抽驗業者是來自台東的流動攤販。

鄭維智說，這次是初抽驗不合格，查其違規蓮子的來源業者為「臻德生藥科技有限公司」，經地方政府衛生局命業者限期改正，因期屆無產品可供複抽驗，後續列為加強管理，列為再次抽樣對象。

食藥署呼籲食品業者，落實自主管理，販賣食品違反中央主管機關依食安法第17條所定標準，不合格產品應依同法第52條第1項第2款下架、回收並銷毀；違反者依同法第48條第1項第8款，經命限期改正，屆期不改正者，最高可處罰新台幣300萬元。