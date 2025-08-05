試過就回不去了！台中后里物業大推這款免費社區管理APP 搞定生活大小事

新大樓剛交屋，管委會好忙！除了要向全體住戶報告社區公設點交進度，還要著手制定社區規範，包括公共區域使用規範、停車規範、寵物規範……等，並制定和執行管理費收取辦法。需善用智慧科技工具，才能減輕管委會人力作業負擔。台中后里「宏德親境」社區委託專業的物業管理公司，搭配「中保好生活」免費智慧社區管理APP，讓年輕的社區也能快速步上軌道、確保居住品質！

台中后里「宏德親境」社區是區域第一個高樓社區。 圖／李清宇 攝影

「宏德親境社區」位於台中后里，是后里區第一個高樓建案，頗具指標意義。周邊環境清幽，正對面為四號公園，亦鄰近中科后里園區、后里第一市場、后里車站、后里馬場等，生活機能完善便利。全社區僅38戶，多為第一次入住大樓社區的年輕小家庭，因此聘請專業物業公司協助管理。

物業公司在參考其他社區的管理模式後，決定導入「中保好生活」APP，物業代表梁偉豪表示：「新社區需要一條一條制訂規約，又常常有施工通知，資訊傳遞量非常大，有了中保好生活APP，可以加快資訊傳遞的速度，住戶透過手機就能接收訊息，即使不在家裡也能掌握第一手資訊，非常方便；管委會也能免去紙本作業、製作文宣、張貼公告等繁瑣流程，幫助社區管理更精進。」

新社區管委會公告事項多，透過「中保好生活」APP可省去繁瑣的文書作業，達到即時公告的效果。 圖／李清宇 攝影

梁偉豪分享，目前住戶最愛使用的兩大功能，是「訪客登記」和「公設預約」。當家裡有客人來訪時，住戶可透過APP提前進行訪客登記，訪客到場只需出示QRCODE，由管理員掃描後即可進入社區，免去現場紙本登記流程。若想要使用健身房、會議室等公設，住戶也不用專程跑到管理室登記，可直接用手機APP完成預約，不僅能提升社區公設的使用率，也避免公設預約登記疏失導致住戶之間的糾紛。梁偉豪說：「這兩大功能，幾乎是生活必備！」

其他常用功能：像是領取包裹郵件通知、線上繳交管理費，更是「試過就回不去了！」過去管理室收到宅配包裹，必須手寫登記，經常會發生漏寫、遺失等狀況，導入「中保好生活」APP後，可直接記錄在系統中，效率提升、出錯率降低。如果住戶好幾天沒有來領取郵件，管理室可透過APP提醒住戶，住戶若出差或出國，也可透過APP告知管委會預計領取包裹的時間，更輕鬆地把每一件包裹送到住戶手中。

管理室可將郵件直接記錄在系統中，效率提升、出錯率降低，讓郵件管理更便利。 圖／李清宇 攝影

此外，傳統管理費收取方式大多是寄發通知單、現金繳納、開立收據，「中保好生活」APP提供超商繳費、線上繳交等功能，幫助管理室避免現金收取管理費的保管責任，以及可能衍生的弊端。「中保好生活」APP還提供各式生活服務，住戶於APP每日參加打卡活動，可累積點數折抵管理費，實惠又省心！

梁偉豪認為，社區交由物業公司管理，會有人員交接、代班等狀況，「中保好生活」APP可以有系統的記錄社區大小事，白班人員和夜間系統保全交接，只需看APP就能一目了然，有助於線上追蹤社區事務，簡化繁瑣的人力行政流程，讓社區管理更加滴水不漏。建議物業管理公司可引進這款免費APP，帶給住戶智慧社區管理好生活！

專業物業管理公司也推薦使用「中保好生活」智慧社區管理APP。 圖／李清宇 攝影

「中保好生活」是由中興保全科技與史詩科技攜手打造的智慧社區平台，透過手機APP，即可輕鬆掌握社區日常大小事。從繳交管理費、包裹查詢、社區公告，到生活繳費與遠端門禁控制等多元功能一應俱全。使用者還能在「中保好生活」專屬商城消費累積點數，用於抵扣管理費支出。「中保好生活」致力成為全台最具規模的生活管理平台，實現社區與住戶間更緊密便利的智慧連結。

圖／中保科技 提供

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