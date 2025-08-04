破莫拉克紀錄！高屏累積雨量近3千毫米 台20線2道路最快明傍晚搶通

過去1周受到西南氣流影響，中南部連日降下超大豪雨，多處山區道路阻斷，交通部長陳世凱今再度南下到高雄桃源、寶來地區勘災，由於那瑪夏、桃源仍有部分地區道路阻斷，陳世凱要求公路局以「3日內搶通維生通道」為目標，預計最快明（5日）傍晚搶通，確保醫療、物資及救援車輛進出。

受到竹節草颱風外圍環流及西南氣流影響，高雄山區從7月28日起持續強降雨，尤其30日當晚該路段時雨量更高達86毫米，日累積雨量748.5毫米，長時間的強降雨造成下邊坡路基沖刷淘空，79k及81k坍方處路基流失，之後路面無預警塌陷造成路基缺口，分別為30公尺、40公尺，目前已搶通開放單線雙向通行。

陳世凱今再度南下到高雄桃源、寶來地區勘災並說，自7月28日開始，中南部地區降下超大豪雨，其中高屏山區累積雨量逼近3000毫米，已超過莫拉克風災雨量，台20、台29線多處道路發生邊坡滑移、路基流失，甚至土石流，損害非常嚴重。

針對民生橋、勝境橋等部落重要對外橋梁，陳世凱要求加快加固清疏與後續修復，並多次提醒搜救及搶災同仁，在投入搶災過程中務必注意自身安全，要在「人員安全優先」的前提下全力搶修，與地方一起站穩腳步、早日恢復家園。