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喝茶有益健康 醫指2種茶能穩定血糖、抗發炎：對高齡者有益

聯合新聞網／ 綜合報導
醫師劉博仁指出南非國寶茶和康普茶對身體的好處，不僅可以降低心血管疾病風險，更能穩定血糖、抗發炎和保護肝臟。示意圖/ingimage
醫師劉博仁指出南非國寶茶和康普茶對身體的好處，不僅可以降低心血管疾病風險，更能穩定血糖、抗發炎和保護肝臟。示意圖/ingimage

喝茶也能照顧健康，營養功能醫學專家、醫師劉博仁發文，指出南非國寶茶康普茶對身體的好處，不僅可以降低心血管疾病風險，更能穩定血糖、抗發炎和保護肝臟，但他也提醒康普茶製程中會殘留糖分與微量酒精，對特定族群來說應謹慎適量飲用。

醫師劉博仁在臉書發文，表示國寶茶（Rooibos Tea）來自南非草本植物，與綠茶紅茶不一樣，本身不含咖啡因，且根據研究，國寶茶能有效降低低密度脂蛋白（壞膽固醇）與三酸甘油脂，提升高密度脂蛋白（好膽固醇），可以增強抗氧化能力，有效幫助身體控制血糖。

劉博仁分享，研究更指出，飲用國寶茶對心血管有保護功能，降低心血管疾病風險，此外，抗氧化能力也對神經系統有益，能保護神經系統，對壓力大、睡眠品質不佳或高齡者而言有好處。

劉博仁接著分享康普茶（Kombucha），此茶是以茶葉加糖後，經由共生菌種發酵製成的飲品，過程中會產生益生菌、有機酸等對身體有益的成分，具有抗氧化、抗菌、抗發炎、代謝調節、肝臟保護與潛在抗癌作用，但康普茶在人類臨床試驗方面仍屬於初步階段，儘管能夠促進消化，但對於血糖調節還需要證實。

劉博仁也提醒，康普茶屬於發酵飲品，製作過程中含有酒精與糖分，雖低於0.5%，但孕婦、幼兒或免疫力較弱的族群來說，應謹慎飲用。最後劉博仁分析，國寶茶有助於抗氧化、護心、穩定血糖與舒緩壓力，而康普茶能促進消化，兩者都對健康加分，但還是要適量，根據自身體質攝取。

茶葉 醫師

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