雙颱+西南氣流 氣象粉專：近9天半17測站雨量逾2千毫米「冠軍是它」

中南部連日大雨終於要結束了，中央氣象署資深預報員趙竑上午指出，明天之後太平洋高壓會增強往西伸，台灣水氣會減少。周三之後中南部零星雨，周四起各地晴到多雲，僅山區午後雷雨。由於發生較大規模及較劇烈豪雨的機率降低，中央氣象署指出，預計於12時00分解除0728西南氣流豪雨事件加強作業。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，七月底的雙颱環伺，緊接著好多天的西南氣流，中、南部地區下了一個多禮拜的雨，將近9天半的時間，雨量第１名在高雄多納林道2902毫米，另有16個測站也達2千毫米以上，非常驚人。

至於平地雨量排行：屏東高樹1457、南投集集1005、南投水里996、屏東新圍885、屏東里港884、南投竹山865、嘉義太保824、台中大里815、台中北區793及台南後壁741毫米。