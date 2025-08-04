快訊

韓演藝圈1日傳2死訊！前樂團成員陳屍飯店 享年58歲

豐原超商命案疑有2嫌 死者從店外被追砍到店內

台股下跌55點收23,378點 台積電下挫5元收1,135元

聽新聞
0:00 / 0:00

雙颱+西南氣流 氣象粉專：近9天半17測站雨量逾2千毫米「冠軍是它」

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
中、南部地區下了一個多禮拜的雨，將近9天半的時間，雨量第１名在高雄多納林道2902毫米。聯合報系資料照
中、南部地區下了一個多禮拜的雨，將近9天半的時間，雨量第１名在高雄多納林道2902毫米。聯合報系資料照

中南部連日大雨終於要結束了，中央氣象署資深預報員趙竑上午指出，明天之後太平洋高壓會增強往西伸，台灣水氣會減少。周三之後中南部零星雨，周四起各地晴到多雲，僅山區午後雷雨。由於發生較大規模及較劇烈豪雨的機率降低，中央氣象署指出，預計於12時00分解除0728西南氣流豪雨事件加強作業。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，七月底的雙颱環伺，緊接著好多天的西南氣流，中、南部地區下了一個多禮拜的雨，將近9天半的時間，雨量第１名在高雄多納林道2902毫米，另有16個測站也達2千毫米以上，非常驚人。

至於平地雨量排行：屏東高樹1457、南投集集1005、南投水里996、屏東新圍885、屏東里港884、南投竹山865、嘉義太保824、台中大里815、台中北區793及台南後壁741毫米。

7月雙颱+西南氣流總雨量。擷取自氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」
7月雙颱+西南氣流總雨量。擷取自氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」

屏東 南投 雨量

延伸閱讀

西南氣流雨勢大 澎湖航線一度受影響

高雄山區降雨2755毫米...逼近莫拉克 暴雨釀全台4死3失蹤74傷

高屏6天累積雨量「破2千毫米」！明豪雨繼續下 周三天氣才轉晴

丹娜絲颱風重創台南…西南氣流又帶來強降雨 基層警第一時間守護人民

相關新聞

雙颱+西南氣流 氣象粉專：近9天半17測站雨量逾2千毫米「冠軍是它」

中南部連日大雨終於要結束了，中央氣象署資深預報員趙竑上午指出，明天之後太平洋高壓會增強往西伸，台灣水氣會減少。周三之後中...

到站時放一分鐘廣告！乘客怒「看不到站名」 北捷回應了

台北捷運中和新蘆線，經常有搭乘民眾抱怨，列車進站時的跑馬燈放太多政令宣導，「彷彿看一分鐘廣告才能解鎖站名。」北捷說明，已...

5大族群留意！屈公病全球逾25萬例拉警報 疾管署：染疫痛到身體彎起來

屈公病在中國大陸被稱為「基孔肯雅熱（Chikungunya）」，在大陸疫情嚴峻，廣東已累積確診超過7000例，其中以佛山...

連日大雨要結束了！氣象署：明起水氣減少 周四起各地晴到多雲

中南部連日大雨終於要結束了，中央氣象署資深預報員趙竑上午指出，明天之後太平洋高壓會增強往西伸，台灣水氣會減少。今天仍受西...

雨不停國換人！ 賈新興：6日起去「這兩國」要注意降雨

中南部連日大雨要結束了，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Ch...

連日豪雨致災？民眾爆橋梁出現裂痕 高鐵緊急澄清：是水痕

豪雨狂炸中南部，損害不少民宅與建設，今天有民眾在社群表示，住家附近的高鐵橋樑「有點奇怪」，質疑出現裂痕，憂心影響高鐵營運...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。