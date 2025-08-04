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到站時放一分鐘廣告！乘客怒「看不到站名」 北捷回應了

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
民眾拍下捷運列車進站時的車廂跑馬燈，影片中可見至少跑了三到四次，仍看不到顯示到站的站名。圖／擷取自threads
民眾拍下捷運列車進站時的車廂跑馬燈，影片中可見至少跑了三到四次，仍看不到顯示到站的站名。圖／擷取自threads

台北捷運中和新蘆線，經常有搭乘民眾抱怨，列車進站時的跑馬燈放太多政令宣導，「彷彿看一分鐘廣告才能解鎖站名。」北捷說明，已減少站間的宣導文字，同時未來也會試辦，精簡地在即將到站時僅顯示站名。

社群網站中，不少民眾搭乘中和新蘆線、淡水信義線時，車廂內的跑馬燈總會在快要到站時出現捷運宣導文宣，好不容易跑完中文後，又有英文來攪局且動輒需要跳換三次左右，此時也已準備關門。

民眾不滿表示，雖然低頭滑手機或者處理別的事情時忽略聽到廣播，但跑馬燈此時的作用應該就是要提醒民眾，現在是哪一站點。民眾笑說，「彷彿是要看一分鐘的廣告才能解鎖站名。」不過也有民眾反映，新型車廂的電子跑馬燈，但是不太常見。

為此，北捷說明，對於民眾建議，先前已減少石牌、公館、龍山寺及頂溪等站間宣導顯示文字，並請行車專員於停靠站減少廣播，例如往車廂內部移動、車門即將關閉時。

北捷說，會參考各界意見將再精進列車顯示內容，列車車門上方顯示器，精簡為僅顯示即將到站的站名，相關細節確認後，將擇一線試辦。

台北捷運 中和新蘆線

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