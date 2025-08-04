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藝術與療癒對話 故宮攜手北榮辦「今牌人生」展

中央社／ 台北4日電
國立故宮博物院、台北榮民總醫院失智治療及研究中心合作，推出「今牌人生－記憶的多重宇宙」微型展，圖為故宮資深志工洪淑玲（前左）為北榮副院長王署君（前右）導覽。（故宮提供）中央社
國立故宮博物院、台北榮民總醫院失智治療及研究中心合作，推出「今牌人生－記憶的多重宇宙」微型展，圖為故宮資深志工洪淑玲（前左）為北榮副院長王署君（前右）導覽。（故宮提供）中央社

故宮與台北榮總失智治療及研究中心合作，以典藏文物結合認知輔療卡牌，即日起於台北榮總中正大樓推出「今牌人生」微型展，並設有抽牌區，讓民眾線上抽卡寫下心得。

國立故宮博物院今天透過新聞稿表示，「今牌人生─記憶的多重宇宙」微型展，以故宮與台北榮民總醫院攜手推出的「今牌人生認知牌卡」為核心，融合文物、藝術與療癒對話，展現雙方自2021年起跨域合作的成果。

「今牌人生認知牌卡」全套共60張，是非藥物輔助療法的新嘗試，取材自60件故宮精選文物及其故事，將認知輔療融入日常，兼具趣味性與知識性，藉此喚起珍貴的生命記憶，並在過程中連結自我情感與認同。

展覽回顧故宮與北榮合作的重要歷程，從最初的跨域對話、牌卡實測，到工作坊訓練、實地推廣與記者會活動等，逐步建立兼具在地性與應用性的合作模式。2023年起，雙方更擴大辦理北、中、南區共7場專業人員培訓，累計參與人數達400人，持續深化藝術與醫療跨域結合的實踐經驗。

現場另設有「今牌互動抽牌區」，邀民眾掃描QRcode線上抽取牌卡，寫下與牌面內容呼應的回憶或感想。凡參與活動者，即有機會獲得「今牌人生」認知牌卡一套，限量20名。

「今牌人生─記憶的多重宇宙」微型展自即日起至8月31日，於台北榮總中正大樓一樓文化走廊展出。

人生 文物 國立故宮博物院

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