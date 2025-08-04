不滿華航母公司風光、子公司薪資待遇差 工會陳抗盼設空港服務費

疫後航空旅遊快速復甦，但桃園市產業總工會不滿基層未有妥善勞動環境及福利，直指航空業不如表面光鮮亮麗，實際上許多子公司薪資待遇不佳，今上午約30名工會成員赴交通部前抗議，要求交通部介入，研議設立「空港服務費」，提撥一定金額照顧航空業與機場基層員工。

桃產總表示，排除疫情影響，過去10年桃園國際機場旅客持續成長，今年暑假總運量更預估將達853萬人次，破歷年新高，疫情趨緩後，暴增的出國旅客更為航空公司帶來亮眼營收。但對於在機場工作的勞工來說，勞動環境卻沒有同步提升、勞動條件更是成長緩步。

桃產總理事長施淑華說，航空業是一個需要不同類型公司共同合作、完成任務的產業，但以交通部投資或是華航集團內部而言，其子公司的薪資結構卻長期沒有實質檢討，一方面設定薪資天花板，使勞工薪水難有實質成長，升遷也缺乏明確管道與制度，職涯發展看不到希望。

另一方面，部分公司刻意壓低底薪，並以各種名目獎金與津貼來支應，造成勞工年終獎金等酬勞不如表面優渥的狀況，甚至不如民營航空集團的子公司員工。

施淑華指出，華航集團子公司中，第一線基層勞工底薪僅約2.2萬元，資深員工薪資成長更是長期沒反映在每月所得，呼籲政府對於泛官股持股比重過半的華航公司，應同步檢視旗下各子公司勞動條件，盡速檢討薪資結構。

桃產總提出4大訴求，包含要求交通部研議設立「空港服務費」，提撥一定金額優先照顧航空業與機場基層勞工；檢討華航集團子公司薪資結構，檢討管理疏失；改善桃園機場停車位不足問題，解決員工通勤需求；交通部應負責推動全國航空業勞工127天休假，改善機場廣泛勞權。

交通部航政司科長王世寧出面接下陳情並回應，交通部重視工會的勞動權益及辛勞，感謝航空業、機場第一線工作人員在疫情期間維持服務所付出的努力，會傳達訴求給交通部，針對空港服務費等訴求可行性進行研議，改善勞工工作環境。