「每天多站起來26次」3個月後血壓明顯下降 醫傳5招增加血管彈性

每天多站起來幾次就能讓血壓下降？台北榮總遺傳優生科主任張家銘在臉書PO文表示，有研究指出，每天只要多站起來26次，三個月內就能讓舒張壓、收縮壓下降，代表只要在生活裡多「坐站轉換」幾次，就能讓血管重新找回彈性。

「我習慣都沒變，怎麼血壓越來越高？」張家銘表示，在診間常聽到這樣的疑問，尤其是停經女性，感覺生活也沒什麼特別變化，吃得也算清淡，運動雖然少了點，但還是有在動，為什麼健康檢查報告上，血壓就是一年比一年高？

他表示，這不是錯覺，是身體默默在「轉換體質」。停經後，雌激素減少，原本保護血管彈性的那把「隱形雨傘」收起來了。血管開始慢慢變硬、反應變慢，像一條彈性變差的水管，壓力一上來，就容易堵、容易破。

加上活動量少了、肌肉流失了、代謝變慢了，原本還撐得住的血壓，就這樣默默往上升。這不是哪裡做錯，而是人生另一個階段自然會遇到的課題。

那應該如何改善呢？張家銘表示，不是只有劇烈運動才有用，「站起來」就夠了。

他說明，大家都知道運動對血壓好，但現實很多人做不到每天運動30分鐘，尤其上了年紀、有關節不舒服，或只是單純「真的太忙」。但如果只要每天多站起來幾次，血壓就可能會降，這會不會有點驚訝，甚至覺得「這個我可以」？

張家銘表示，這不是口號，而是今年年發表在「循環（Circulation）」醫學期刊的研究。研究找了 407 位停經後女性，分為三組：一組照常生活、一組減少久坐時間、另一組則被鼓勵「多站起來」，也就是增加每天的坐與站轉換次數（sit-to-stand transitions, STST）。

結果發現，每天只要多站起來26次，三個月內就能讓舒張壓平均下降 2.24 mmHg，收縮壓下降 3.33 mmHg。這代表不用去跑步、不用流汗、不用逼自己進健身房，光是在生活裡多幾次「起身的意識」，就能讓血管的壓力真的緩下來。

張家銘表示，有人覺得這些數字好像沒有很驚人，但這些變化不是靠藥物，也不是靠大幅度運動，而是靠一點點生活中的改變。在停經後血壓常常悄悄上升的階段，這樣的結果已非常值得鼓舞。這不是短暫的挑戰，而是每天都可以做得到、做得長久的選擇。

很多人會問：「我不是已經減少久坐了嗎？怎麼效果還不如多站幾次？」研究也發現，單純減少坐著的時間，對血壓幫助沒那麼明顯；反而是頻繁的「起立」行為，更能喚醒我們的血管和肌肉。

每次從坐姿站起來，腿部肌肉會短暫用力，促進血液循環，讓血流在血管內產生一種良性的摩擦力，稱為「剪切力」（shear stress）。這種壓力能刺激血管內皮細胞釋放一氧化氮（nitric oxide），幫助血管擴張、減少發炎，維持彈性與功能。對停經後少了雌激素保護的女性來說，這樣頻繁的小動作，就是一種自然且有效的血管保養方式，能幫助穩定血壓、延緩血管老化。

想要血壓穩一點，就讓自己多「動一下」，張家銘建議可以這樣開始：

• 電視廣告時間站起來走一下 • 每喝一次水就站起來活動30秒 • 電話一響，站著講 • 開會前、用電腦前，先站著伸個懶腰 • 上完廁所，順便踱幾步

這些看起來不起眼的行為，其實就是一次又一次的「STST」。不需要一口氣站26次，只要一整天分散著做，讓身體有機會「喚醒一下」，久而久之，就是血管的福氣。

張家銘表示，我們不是在換姿勢，而是在練血管的彈性。血壓上升，不是命中注定，而是提醒我們：「該換個方式照顧自己」。如果您最近血壓怪怪的、早上量都偏高、晚上腳容易腫、壓力一大就頭悶，請不要等紅字出現在報告上才行動。從現在開始，每天給自己多幾次站起來的機會，就是在幫身體打一場不輸給年齡的翻身仗。有時候，健康的轉捩點，就藏在這樣一個小動作裡。