護照蓋紀念章機票作廢！她怨台灣辦事太慢遭網轟 外交部早已提醒

一名女網友近日在社群平台Threads上發文抱怨，自己因在護照上蓋下日本旅遊景點的紀念章，遭地勤人員拒絕登機，最終錯失行程。事件引發網友討論，也再度喚起對護照使用規範的關注。

該女網友表示，自己先前出國多次皆未遇問題，未料此次從台灣飛往日本，在辦理登機手續時，地勤發現護照內頁蓋有「不倒翁章」（實為日本勝尾寺常見的達摩紀念章），進一步詢問是否自行蓋章後，最終以護照汙損為由拒絕其登機。她抱怨外交部換發護照效率緩慢，周五即使以急件申辦仍要周一才能拿到，導致機票作廢，忍不住抱怨「台灣處理速度真的很慢」，讓她非常失望。

對此，臉書粉專「最懶少年」轉發該事件並提醒大眾，護照為正式證件，不得塗鴉或加蓋任何非官方印章。他強調：「紀念章請蓋在紀念冊、手帳、明信片、甚至你的手臂上都可以，就是不要蓋在護照上！」

許多網友也對當事人自己不懂規定，卻抱怨外交部和地勤感到不可置信，「如果在國外被發現阻止登機或入境，她還敢這樣嘴嗎」、「國外待一陣子就知道台灣行政效率其實超快的好嗎」。該名女網友目前已刪除此串文。

事實上，外交部領事事務局曾公開提醒民眾，護照屬於具有公文書性質的國際旅行文件，非授權機關不得任意增刪、塗改或加蓋章戳。並指出，曾有國人因在護照上蓋上景點紀念章，導致入境他國時遭拒並被遣返，因此呼籲民眾勿將護照當作旅遊紀念本使用。

領事局強調，凡是護照上出現塗鴉、紀念章、塗改痕跡或紙張破損等情況，皆被視為「護照汙損」，有可能在登機或入境時被拒，嚴重影響出國行程。若護照已有上述情況，應儘速辦理換發新護照，以維護個人通關與旅遊權益。