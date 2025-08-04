高鐵加碼大學生返校優惠 連7天5折車次、周三0時搶票

因應9月各大專院校開學返校需求，高鐵公司9月3日至9月9日期間，除原有大學生優惠專案可適用的5折、75折或88折的車次外，每日再加碼提供南下、北上各2班次「大學生開學返校5折優惠列車」，將於8月6日凌晨0時起開放購票。

高鐵表示，為因應9月份各大專院校開學返校需求，將於9月3日（三）至9月9日（二）期間，除原有大學生優惠專案可適用的5折、75折或88折的車次外，每日再加碼提供南下、北上各2班次、停靠各站的「大學生開學返校5折優惠列車」。

高鐵指出，期間總計提供28班次，旅客可自8月6日（三）凌晨0時起，依本公司訂位開放時程購票。

高鐵表示，適用「大學生優惠」的各車次車票，除可透過高鐵網路訂票系統預訂外，也可利用「T-EX行動購票」App、高鐵合作之便利商店以及車站售票窗口，一次完成訂位、付款、取票。

高鐵提醒，使用本優惠的大學生，乘車時務必攜帶本人有效的學生證正本（如學生證無當學期註冊章或註冊章無法辨識，需合併出示「在學證明正本」以備查驗。前述在學證明如採電子版方式，請務必於出發前先行下載備查），以免影響優惠權益，詳細資訊及相關規定敬請參考優惠網頁。