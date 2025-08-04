壓力四方襲來 43%爸爸呈中度以上憂鬱！僅4%使用政府諮商資源

父親節即將到來，兒福聯盟今日公布《2025年父親壓力狀況調查》，有43.3%的爸爸在情緒量表中呈現中度以上憂鬱傾向，其中14.4%達到重度或極重度，而面對壓力時，政府雖設有免費心理資源，但有96%的爸爸表示「不知道或從未使用」，僅4%使用，資源形同隱形。

兒盟今天發布調查指出，有43.3%的爸爸在DASS-21量表（情緒量表）中呈現中度以上的憂鬱傾向，其中14.4%屬於重度或極重度，顯示父職角色下的心理壓力值得社會關注。進一步分析更發現，有10.8%成的爸爸認為自己是沒有價值的人，或11.5%覺得生活沒有意義，透露出許多爸爸在家庭與社會期待之下，內心其實相當孤單與無助。

調查進一步顯示，經濟問題（72.6%）與育兒教養（55%）是最主要的壓力來源；其次為工作（53.0%）、家務分擔（41.7%）與親密關係溝通（40.4%）。也有約20.8%的「三明治爸爸」同時需要照顧年邁父母，形成「上有老、下有小」的照護壓力鏈。更令人關注的是，有65.8%的爸爸表示，這些壓力在孩子出生後變得更加沉重。

此外，育兒開銷龐大，共有78.9%爸爸坦言孩子出生後，家庭支出明顯增加，收入難以應付日常開銷，在情緒量表中呈現中度以上憂鬱傾向的爸爸有27.8%，心理狀況為正常或僅輕度憂鬱的爸爸僅12.9%。顯示「經濟壓力」與「心理困擾」之間存在強烈關聯。

兒盟指出，在傳統性別角色期待下，「男兒有淚不輕彈」仍是許多男性內化的標準。調查顯示，有46.9%的爸爸認為，如果表現出心情低落，會被認為不夠堅強，而有78%的爸爸選擇用娛樂、運動來轉移注意力，會尋求情緒支持者約59.6%，但也有41.8%完全不求助。

然而，當情緒長期無法抒發，也可能悄悄影響與孩子的互動。中度以上憂鬱的爸爸中，有34.1%坦言經常在疲憊時忽略孩子或大聲責備（34.7%），比率遠高於心理狀況較佳的爸爸（10.7%、和13.7%）；而在孩子遇到困難時主動給予建議與支持的比率，也明顯偏低。這些數據反映出，心理困擾不只影響爸爸自身，更可能影響到孩子的情感發展與家庭氣氛。

兒盟表示，為了支持15至45歲民眾的心理健康，衛福部於2024年推出「青壯世代心理健康支持方案」，提供3次免費心理諮商。然而調查發現，68.7%爸爸根本不知道這項福利政策，知道卻沒用過的也有27.1%，真正有使用者僅占4.2%。

兒盟呼籲，心理支持資源不能只是放著，得讓爸爸找得到、用得了，也敢開口。政府在推動心理政策時，應納入父職角色的特殊處境，設計出更貼近爸爸日常的服務方式，例如推廣夜間諮詢及男性心理專線等現有服務，或是簡化申請流程等，讓資源真正進得了生活和心裡。