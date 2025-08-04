3C使用時間多 戶外活動可降近視風險！教部建議每天逾120分鐘

暑假天氣熱，多數人會待在室內，可能增加使用3C時間。教育部今天提醒，暑假戶外自然光線充足，能促進視網膜分泌多巴胺，降低近視風險，建議學生每天戶外活動120分鐘以上。

教育部國民及學前教育署今天發布新聞稿指出，根據研究顯示，近視每增加250度，眼球後端即拉長約1公釐，導致視網膜變薄，猶如氣球吹脹後變薄容易脆弱，進一步可能引起視網膜剝離、黃斑部病變等問題，增加失明風險。

國教署推動「學生視力保健計畫」主持人、醫師吳佩昌表示，長期近距離使用電子產品或閱讀，容易導致睫狀肌持續緊繃，甚至呈現俗稱「鬥雞眼」情形，一旦眼球變形，就難以回復，尤其兒童尚在發育階段，若長時間用力調節焦距，易產生「假性近視」。

暑假天氣炎熱，多數人選擇待在室內，可能因而增加使用3C產品的時間，也提高近視發生與度數惡化的風險。

教育部提到，依據世界衛生組織建議，每天至少2小時、每週14小時戶外活動時間，是預防近視的關鍵，而暑假戶外自然光線充足，能促進視網膜分泌多巴胺，防止眼軸變長，降低近視風險。

教育部也請家長與學校合作，於暑假落實「3010護眼原則」及「戶外活動120」等行動，包括用眼30分鐘、休息10分鐘，每天戶外活動120分鐘以上，並定期追蹤學生視力變化，適時就醫檢測、落實遠視儲備與近視控制，守護兒少眼睛健康。