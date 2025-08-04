快訊

豐原超商男子被刺送醫不治 41歲黃姓凶嫌犯案2小時後投案

豐原超商凶殺案 男子結帳後被刺傷送醫急救無效死亡

首年數乙偏易未來怎準備 數甲跨考「輾壓」再重演？

3C使用時間多 戶外活動可降近視風險！教部建議每天逾120分鐘

中央社／ 台北4日電

暑假天氣熱，多數人會待在室內，可能增加使用3C時間。教育部今天提醒，暑假戶外自然光線充足，能促進視網膜分泌多巴胺，降低近視風險，建議學生每天戶外活動120分鐘以上。

教育部國民及學前教育署今天發布新聞稿指出，根據研究顯示，近視每增加250度，眼球後端即拉長約1公釐，導致視網膜變薄，猶如氣球吹脹後變薄容易脆弱，進一步可能引起視網膜剝離、黃斑部病變等問題，增加失明風險。

國教署推動「學生視力保健計畫」主持人、醫師吳佩昌表示，長期近距離使用電子產品或閱讀，容易導致睫狀肌持續緊繃，甚至呈現俗稱「鬥雞眼」情形，一旦眼球變形，就難以回復，尤其兒童尚在發育階段，若長時間用力調節焦距，易產生「假性近視」。

暑假天氣炎熱，多數人選擇待在室內，可能因而增加使用3C產品的時間，也提高近視發生與度數惡化的風險。

教育部提到，依據世界衛生組織建議，每天至少2小時、每週14小時戶外活動時間，是預防近視的關鍵，而暑假戶外自然光線充足，能促進視網膜分泌多巴胺，防止眼軸變長，降低近視風險。

教育部也請家長與學校合作，於暑假落實「3010護眼原則」及「戶外活動120」等行動，包括用眼30分鐘、休息10分鐘，每天戶外活動120分鐘以上，並定期追蹤學生視力變化，適時就醫檢測、落實遠視儲備與近視控制，守護兒少眼睛健康。

近視 風險 視網膜

延伸閱讀

不看等於錯過暑假！8部「上癮指數爆表」陸劇推薦片單，古裝甜寵到燒腦懸疑全都有，《櫻桃琥珀》《朝雪錄》

高中以下原民實驗教育學校成長迅速 8年增逾5倍

制度3漏洞！這縣市幼兒園廚工薪水悽慘 暑假起月薪終於破3萬

暑假才過一半貓咪快崩潰了！獸醫指喵皇「暑期最怕4件事」快幫幫牠

相關新聞

連日大雨要結束了！氣象署：明起水氣減少 周四起各地晴到多雲

中南部連日大雨終於要結束了，中央氣象署資深預報員趙竑上午指出，明天之後太平洋高壓會增強往西伸，台灣水氣會減少。今天仍受西...

5大族群留意！屈公病全球逾25萬例拉警報 疾管署：染疫痛到身體彎起來

屈公病在中國大陸被稱為「基孔肯雅熱（Chikungunya）」，在大陸疫情嚴峻，廣東已累積確診超過7000例，其中以佛山...

連日豪雨致災？民眾爆橋梁出現裂痕 高鐵緊急澄清：是水痕

豪雨狂炸中南部，損害不少民宅與建設，今天有民眾在社群表示，住家附近的高鐵橋樑「有點奇怪」，質疑出現裂痕，憂心影響高鐵營運...

雨不停國換人！ 賈新興：6日起去「這兩國」要注意降雨

中南部連日大雨要結束了，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Ch...

8周變12周？托盟：強制產假周數是退步立法 亟需彈性育嬰假

立法院多位在野黨立委推動「勞基法」修法草案，將女性的產假從現行8周延長至12周。托育及就業政策催生聯盟對此反對並表示，這...

護照蓋紀念章機票作廢！她怨台灣辦事太慢遭網轟 外交部早已提醒

一名女網友近日在社群平台Threads上發文抱怨，自己因在護照上蓋下日本旅遊景點的紀念章，遭地勤人員拒絕登機，最終錯失行程。事件引發網友討論，也再度喚起對護照使用規範的關注。 該女網友表示，自己

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。