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勞團赴交部陳情 促設立空港服務費分紅基層員工

中央社／ 台北4日電

桃園市產業工會今天要求比照商港服務費設立空港服務費分紅給航空業與機場基層員工等4訴求。交通部則回應會請各相關單位研擬處理。

桃園市產業總工會號召近30名成員赴交通部前陳情，要求交通部比照商港服務費或研議設立空港服務費，優先照顧航空業與機場基層勞工；檢討華航集團子公司薪資結構，並檢討管理疏失；立刻改善桃園機場停車位不足問題；交通部應負責推動全國航空業勞工127天休假。

桃產總理事長施淑華說，今年暑假總運量預估將達853萬人次，破歷年新高，暴增的出國旅客為航空公司帶來亮眼營收，但子公司中第一線的基層勞工，底薪仍只在新台幣2萬2000元上下徘徊，希望透過設立空港服務費來改善勞動條件。

長榮航空企業工會理事長曲佳雲說，在碼頭發展的歷史當中，政府以「商港服務費」的千分之5作為推動基層福利的方法，交由勞動部運用於提升港口相關工會人力服務品質相關事項，而從業人口更多的航空業與機場勞工，卻沒有相應的措施。

交通部航政司科長王世寧出面接下陳情書，王世寧說，交通部重視運輸業的勞工權益，針對提出的4項訴求，會請各單位研議處理。

服務費 交通部 桃園機場

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