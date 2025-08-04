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連日大雨要結束了！氣象署：明起水氣減少 周四起各地晴到多雲

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
明天之後太平洋高壓勢力逐漸往台灣延伸，台灣附近仍為西南風，西南風會減弱，台灣附近降雨會趨緩。聯合報系資料照片
明天之後太平洋高壓勢力逐漸往台灣延伸，台灣附近仍為西南風，西南風會減弱，台灣附近降雨會趨緩。聯合報系資料照片

中南部連日大雨終於要結束了，中央氣象署資深預報員趙竑上午指出，明天之後太平洋高壓會增強往西伸，台灣水氣會減少。今天仍受西南風影響，苗栗以南及金門仍有短延時豪大雨，澎湖今天有明顯雨勢發展，其他地區要留意有午後雷陣雨，特別是大台北、宜蘭及花蓮，恐有局部性大雨或短延時強降雨。周三之後中南部零星雨，周四起各地晴到多雲，僅山區午後雷雨

趙竑指出，太平洋高壓增強往西伸，台灣水氣會減少，水氣逐漸往金門、馬祖及華南地區靠近。跟昨天相比，今天中南部降雨時晴時雨，但仍需留意間歇降雨，澎湖今天有明顯雨勢發展，明天才減少。大台北及宜蘭則要留意午後雷陣雨。

未來一周天氣概況，趙竑指出，日本東南方海域是太平洋高壓的位置，明天之後太平洋高壓勢力逐漸往台灣延伸，台灣附近仍為西南風，西南風會減弱，台灣附近降雨會趨緩，到7日台灣都在太平洋高壓勢力範圍內。

降雨趨勢方面，趙竑指出，明天西南風漸減弱，中南部及金門有局部大雨；桃園以北及北宜山區有午後大雨。周三各地多雲到晴，中南部零星雨，北部地區及山區有午後雷雨。周四起各地晴到多雲，僅山區午後雷雨。

趙竑指出，今天北部及宜花高溫33-35度，受西南風沉降影響，大台北局部36度以上。中南部、台東高溫約29-32度。

趙竑指出，西南風位於大低壓帶比較偏南側的地方，明顯的西南風會移到台灣附近，跟太平洋高壓位置有關。原本太平洋高壓比較偏北，造成低壓有機會移到台灣附近，周三到周五之後太平洋高壓勢力增加，台灣天氣會比較穩定。但統計上，8、9月夏季末，太平洋高壓位置比較偏北，屆時南方低壓仍有機會影響台灣，氣象署會持續關切。

今天高溫預測。圖／中央氣象署提供
今天高溫預測。圖／中央氣象署提供
未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
今明降雨預報。圖／中央氣象署提供
今明降雨預報。圖／中央氣象署提供

雷雨 金門 位置

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