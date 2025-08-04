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西南風減弱！氣象署中午解除較劇烈豪雨作業

中央社／ 台北4日電
氣象署今天說，因西南風減弱，中午將解除較劇烈豪雨作業。本報資料照片
氣象署今天說，因西南風減弱，中午將解除較劇烈豪雨作業。本報資料照片

氣象署今天說，因西南風減弱，中午將解除較劇烈豪雨作業；高屏山區仍有機會出現豪雨，金門、澎湖及南部仍有大雨發生機率，後續受太平洋高壓影響，各地將轉為晴到多雲。

中央氣象署上午10時50分發布訊息，由於發生較大規模及較劇烈豪雨的機率降低，預計中午12時解除0728西南氣流豪雨事件加強作業。

氣象署預報員趙竑今天在記者會中表示，西南風正在減弱，氣象署將解除較大規模或較劇烈豪雨作業，下午3時30分將針對此次作業進行總說明。

趙竑指出，苗栗以南今天仍然有斷斷續續降雨，台灣本島的水氣已經逐漸減少，但澎湖上午仍有逾100毫米的累積雨量；高屏山區仍然有機會出現豪雨，金門、澎湖及南部局部地區仍有大雨發生的機率。

趙竑進一步說明，大台北、宜花地區易有午後雷陣雨，可能會有局部大雨；今晚至明天西南風會再減弱，明天清晨僅剩中南部地區零星有雨。

此外，趙竑表示，目前太平洋高壓在日本東南方海域，接下來會慢慢增強，由東往西影響台灣，水氣會朝中國華南方向移動，台灣附近西南風減弱、降雨就會趨緩，預估一直到7日台灣都會受太平洋高壓影響。

趙竑提到，明天中南部、金門仍有局部大雨，桃園以北、北宜山區則是午後大雨；6日中南部零星降雨，北部、各山區為午後雷陣雨；7日起各地晴到多雲，僅山區有午後雷陣雨。

至於後續低壓帶是否會再影響台灣，趙竑說，統計上8、9月太平洋高壓偏北，氣象署會持續觀察低壓帶的情況。

豪雨 金門 氣象署

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