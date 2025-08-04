夜打鼾、日精神差 醫示警：男罹睡眠呼吸中止症風險為女9倍

成年人約45%會打鼾，40多歲男業務主管就對此不以為意，但精神越來越差、工作差點出大錯，就醫才知是「睡眠呼吸中止症」。醫師指出，男性罹病風險是女性9倍，更需要注意。

近期有名40多歲的男性業務主管，因應酬拚事業，體重扶搖直上，夜晚甚至開始出現如雷貫耳的鼾聲，而且精神也一天比一天差。他原本不以為意，直到因為疲倦，差點錯失千萬大單，險些連工作都丟掉，才驚覺事態嚴重前往就醫。

診治這名患者的台大睡眠中心主任許巍鐘醫師指出，經檢查後發現是中重度睡眠呼吸中止症，透過正壓呼吸器的輔助治療後，終於重拾白天良好工作精神；孩子也開心說，原本笑瞇瞇、會陪自己玩的爸爸「回來了」。

許巍鐘指出，男性在傳統文化下，通常較難表達心中情緒或壓力，有苦難言，即使打鼾睡不好，也常常忽略未能及時就醫。但其實台灣超過40歲男性罹患睡眠呼吸中止症風險是女性的9倍。

一般人常將睡不好歸咎於壓力或短暫情緒反應，許巍鐘指出，若是「睡眠呼吸中止症」，是因上呼吸道塌陷阻塞造成缺氧、睡眠品質變差，不僅睡醒後仍感疲累、影響日間工作，長久下來則會增加罹患高血壓、心肌梗塞、血糖異常、身體發炎指數上升等風險，研究更指出睡眠呼吸中止症會提升死亡風險達2.5倍。

據估計有45%成年人會打鼾，許巍鐘說，打鼾是睡眠呼吸中止症最常見的症狀之一；台灣每年新增睡眠呼吸中止症病例約萬人，民眾卻常以「只是打鼾」、「只是太疲累」而未就醫。臨床常是因長期夜晚打鼾睡不好、影響白天精神，甚至記憶力衰退，影響工作才來就醫。

許巍鐘說，臨床研究顯示，睡眠品質不好，會降低腦淋巴清除功能，累積毒素、造成記憶力減退、恐加速神經退化。缺氧更會加速大腦中類澱粉蛋白與Tau蛋白的堆積，提高失智與腦部退化風險。

睡眠呼吸中止症並非無法解決，許巍鐘表示，透過正壓呼吸器在睡眠時，面罩持續傳送穩定的氣流到上呼吸道，撐開阻塞的氣道，保持呼吸道暢通等方式，可以避免呼吸中斷，獲得良好睡眠品質。