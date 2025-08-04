5大族群留意！屈公病全球逾25萬例拉警報 疾管署：染疫痛到身體彎起來

屈公病在中國大陸被稱為「基孔肯雅熱（Chikungunya）」，在大陸疫情嚴峻，廣東已累積確診超過7000例，其中以佛山市疫情最為嚴重，患者甚至痛到關節疼痛，無法行走。我於民國96年將屈公病列為第二類傳染病，衛福部疾管署指出，近期國際間屈公病疫情嚴峻，已於國際港埠加強屈公病防範宣導及發燒篩檢，國內尚未傳出病例。

疾管署指出，屈公病的病媒蚊與登革熱相同，由帶病毒的白線斑蚊或埃及斑蚊叮咬而感染，屈公病潛伏期為2至12天，發病前2天至發病後5天為病毒血症期，感染症狀包括突然發燒、關節痛或關節炎，特別是手腳關節、手腕和腳踝，以及頭痛、惡心、嘔吐、疲倦、肌肉疼痛，約半數患者會出現皮疹；症狀持續3至7天。

雖然，屈公病的症狀與登革熱類似，但部分感染屈公病的病人有持續數周的倦怠感，有些病患的關節會痛到無法行動，並持續數周至數月，甚至數年，因此「Chikungunya」在非洲的土著語言中，就是指「痛的將身體彎起來」，此為屈公病特徵，典型登革熱不會出現長期關節痛。

疾管署表示，屈公病較少出現死亡病例，但新生兒於出生時感染、65歲以上年長者或患有高血壓、糖尿病、心血管疾病史者，是易有併發症或病況嚴重的風險族群，必須多加小心。

近期國際間屈公病疫情嚴峻，全球今年迄今累計逾25萬例病例，世界衛生組織於7月緊急呼籲各國應採取行動。目前以美洲疫情最為嚴峻，病例主要分布於巴西、玻利維亞及阿根廷等國；印度洋之法屬留尼旺島、馬約特島、模里西斯等地疫情，也已蔓延至其他地區。

亞洲印度今年逾3萬例病例，中國廣東省佛山市爆發疫情迄已有數千例病例，原因是境外移入，並於澳門等地也出現移入病例，多省市已提醒民眾注意防範措施；歐洲法國今年累計30例本土病例，799例境外移入病例，疫情已傳播至本無疫情地區，義大利也報告一例本土病例，歐洲往年病例多發生於7至8月，今年異常於6月提早發生。

為因應全球屈公病疫情，疾管署已於國際港埠加強屈公病防範宣導及發燒篩檢，並針對入境有症狀或蟲媒傳染病流行地區旅客，執行TOCC(旅遊史、職業史、接觸史、群聚史)評估、採檢、衛教及提供防蚊液等檢疫措施；如發現疑似個案，後續將由地方衛生單位持續追蹤並啟動相關防治措施。

此外，疾管署亦針對以下國家提升屈公病旅遊疫情建議等級，提醒欲前往民眾做好自我保護：

第二級「警示」，對當地採取加強防護：巴西、法屬留尼旺島。

第一級「注意」，提醒遵守當地的一般預防措施：中國廣東省、菲律賓、印尼、印度、斯里蘭卡、阿根廷、玻利維亞。

疾管署提醒，計畫前往屈公病流行地區的民眾，應落實防蚊措施，穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可，含敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）或伊默克（IR3535）成分防蚊液；入境時如自覺可能感染，應主動告知機場檢疫人員；返國後如出現發燒、四肢痠痛、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、骨骼關節痛等疑似症狀，應儘速就醫，並主動告知TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史），以利及早通報、診斷及治療。