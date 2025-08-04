8周變12周？托盟：強制產假周數是退步立法 亟需彈性育嬰假

立法院多位在野黨立委推動「勞基法」修法草案，將女性的產假從現行8周延長至12周。托育及就業政策催生聯盟對此反對並表示，這不僅剝奪女性勞工的工作選擇權，更可能惡化她們在職場上的處境，加強台灣雇主對青年女性勞工的隱形歧視，「彈性育嬰假」才是現在的台灣欠缺的育兒友善制度。

托育及就業政策催生聯盟召集人王兆慶表示，在野黨打算修法，將女性的產假從兩個月修改為三個月甚至更久。這種修法方式粗糙惡劣，錯誤理解國際上的產假政策趨勢，也徹底違反促進男性育兒的「雙就業、雙照顧」理念。產假強制女性禁止工作、孤立育兒長達三個月以上，也會促使女性與職場脫離，無助於改進我國缺工、育兒女性卻離職率偏高的現況。而且，慷雇主之慨的制度，勢必將惡化台灣雇主對青年女性勞工的隱形歧視。

婦女新知基金會主任李盈學表示，制度不該再把新生兒跟媽媽綁在一起，應該讓男性願意承擔照顧義務，讓孕產婦得到高品質的休息，建議立委監督政府彈性育嬰假的修法與設計，或者延長爸爸與孕產婦的產假天數，並應確保公托服務普及，提高男性使用育嬰假的動機，提高實質津貼替代等等為優先選項，。

全國教保產業工會監事陳亮吟表示，應該運用政策與妥善的措施，讓更多男性參與照顧育兒的行列，消除目前社會大眾對於父職與母職分工的刻板印象，讓女性可以在職場上工作，落實雙照顧的方式。

勞陣秘書長楊書瑋表示，產假是強制不得工作，不是女性可以自由選擇假期，更可能讓女性在產後被迫離開職場，被迫單獨育兒的時間更長，進而影響升遷等等職場不友善環境。應該要讓雙親都有彈性育兒假，而不只是讓女性強制休假而已。

托盟表示，國際勞工組織（ILO）的公約規定，產假期間應至少為14周，但如果細究西班牙、丹麥等國家的規定會發現，他們給女性很長的產假，但卻不是「強制」規定，他們的產假雖長，但不強制休完，而台灣卻是「你不得不休，不能不休」。

以西班牙為例，西班牙高達16周的產假中，其實只有6周是「強制性且連續的」。另外剩下的10周產假，女性可以在孩子滿一歲之前更自由地使用：無論是連續請、不連續請，甚者是改為兼職使用都可以。即每天只上班4小時，另外4小時可以請產假，而「彈性育嬰假」才是現在的台灣欠缺的育兒友善制度。

托盟表示，將女性綁在家中，徹底違反促進男性育兒的理念。台灣目前迫切必須建立「雙就業、雙照顧」的家庭體制，跟上先進國家的腳步。這也是國際研究文獻中回升生育率的童要條件。也就是應該保障女性就業、不因照顧而離職；同時促進男性照顧責任、適度回歸家庭負責育兒。

托盟用網路問卷蒐集504位網友意見，當問到「您認為產假延長到三個月，對一般女性會不會造成更嚴重的懷孕歧視？」結果，有50.6%的網友回答「可能會」、有 15.9%的網友回答「一定會」。加總起來，可見 66.5%的網友對台灣現行職場環境是沒有信心的。托盟呼籲，立法委員不應貿然強行修法，延長強制性產假，這反而可能傷害職場女性的利益。