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連日豪雨致災？民眾爆橋梁出現裂痕 高鐵緊急澄清：是水痕
豪雨狂炸中南部，損害不少民宅與建設，今天有民眾在社群表示，住家附近的高鐵橋樑「有點奇怪」，質疑出現裂痕，憂心影響高鐵營運安全。對此，高鐵公司表示，經確認為下雨產生的水痕，強調高鐵結構安全無虞。
過去1周受到2波西南氣流影響，中南部不少民宅及建設受到損害，今早有民眾在社群上傳一段影片，質疑住家附近的高鐵軌道柱子「有點奇怪」，質疑橋樑疑似出現裂痕，憂心高鐵列車運行恐有安全疑慮。
不少民眾看了影片後，直接前往現場探查究竟，有網友表示，「鄰居剛從腳踏車道拍攝橋樑情況，確定是水痕，虛驚一場」、也有人說，「雖然是虛驚一場，但多一份警覺是對的，很多重大公共設施倒塌事件，都是從小地方開始損壞」。
對此，高鐵公司表示，今天有民眾在社群媒體Threads上發布影片，直指高鐵橋樑疑似出現裂痕，經公司確認，為近日下雨產生的水痕，高鐵結構安全無虞，敬請旅客安心搭乘。
高鐵指出，針對全線橋樑機構與土建設施，均進行定期巡檢，確保設施安全，高鐵全線並設置「災害告警系統」(DWS)，可隨時監控各項災害對營運安全之影響，確保旅客安全。
高鐵表示，此次水痕事件純屬降雨過後的正常現象，敬請網友於未經查證前，切勿散布不實言論，造成旅客與社會大眾恐慌。
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