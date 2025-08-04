還沒停！吳聖宇：今台中以南仍有豪大雨 大台北桃園午後恐大雷雨

西南風要減弱了，中南部逐漸可以擺脫連日大雨，恢復晴朗天氣。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，雨小了，但還沒停。

吳聖宇指出，隨太平洋高壓邊緣繼續緩慢向西向北推擠，西南季風的強風軸(西南氣流)線比較往西邊大陸華南沿岸過去，台灣附近今天還是西南風，不過水氣最豐沛區域已經偏向廣東、福建沿岸一帶，換成當地雨勢很大，雲圖上清楚可見華南沿岸東西走向的山脈跟西南氣流交角形成的對流雲系，台灣這邊的風開始變得比較順著山脈地形走，風速也減小，水氣還是有點多，今天雨終於小下來了，不過還沒有真正停止。

吳聖宇指出，今天還是要提醒台中以南民眾注意降雨，風力減弱後，降雨會變得比較偏向沿海平地，一整天斷斷續續，有時候雨勢仍大，有機會累積到大雨甚至局部豪雨等級雨量，嘉義以南累積到豪大雨可能性又更高一點。台中以北到東半部地區要注意午後雷雨，尤其大台北、桃園一帶有可能在風力減弱後，熱對流發展特別旺盛，出現局部大雷雨的機會。

明天高壓邊緣又會更往台灣推進來一些，吳聖宇指出，雖然還是西南風，水氣會更少，中南部迎風面降雨也會變得更局部性，仍有海面移入的雲層降雨機會，雨量會進一步減小。島內陸地上仍會有午後熱對流發展，尤其北部的桃園、大台北一帶仍要注意午後大雷雨。

吳聖宇指出，後天(6日)開始台灣進入太平洋高壓外圍，風向仍偏南到西南風，終於擺脫高壓邊緣不穩定、水氣較多的區域，開始進入高壓相對較穩定的範圍，降雨有機會明顯縮減到山區局部的午後熱對流降雨，中南部終於會恢復到一整天都較為穩定的天氣型態。

吳聖宇指出，典型夏季型天氣即山區午後局部雷雨天氣一直持續到周末，下周一、二(11-12日)可能有高壓南側的東風波動經過台灣附近，東半部降雨增多，午後雷雨也比較明顯。下周三(13日)之後東風波動往南海移動，並逐漸跟西南季風接軌，可能在南海逐漸發展起來，不過應該會往西趨向海南島一帶前進，台灣繼續保持在高壓外圍，風向為偏東到東南風，天氣型態應該還是會以午後雷雨為主。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。