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藝術走入生活 「國泰雲門隨行吧-社區巡演」即將展開

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
國泰金控攜手雲門舞集30年，「國泰雲門隨行吧」台北場戶外公演，國泰金控總經理李長庚（中），以及國家兩廳院總監劉怡汝（右）及雲門藝術總監鄭宗龍（左）與現場民眾開心合照。圖／雲門舞集提供
國泰金控攜手雲門舞集30年，「國泰雲門隨行吧」台北場戶外公演，國泰金控總經理李長庚（中），以及國家兩廳院總監劉怡汝（右）及雲門藝術總監鄭宗龍（左）與現場民眾開心合照。圖／雲門舞集提供

國泰金控攜手雲門舞集30年，秉持「藝術走入生活」的理念，持續透過戶外公演與社區巡演，將藝術帶到全臺各地。今年「國泰雲門隨行吧」戶外公演結合國泰金控「BETTER TOGETHER共創更好」的品牌精神，以「藝起共創更好」為主張，於花蓮及台北演出精彩的舞作《毛月亮》，總計共吸引4.5萬人到場共襄盛舉。

今年「國泰雲門隨行吧-戶外公演」首站即前往近期飽受天災考驗的花蓮，透過舞蹈回應花蓮民眾對藝術的渴望與身心的重啟，帶來勇敢前行的力量，第二站則回到兩廳院藝文廣場。

今年的舞作《毛月亮》，曾獲英國《每日電訊報》評選為「2023年度最佳舞作」之一，透過獨特的舞蹈語彙，引領觀眾省思科技與人性。知名音樂人林強也攜手新媒體藝術創作團隊超維度帶來DJ&VJ秀，以輕快的節奏結合AI生成影像，搭配燈光效果，讓現場變身「全民大舞池」，雲門舞者引領台下各世代民眾盡情舞動，一同在夏日星空下歡度美好夜晚。

國泰金控總經理李長庚親自參與台北場戶外公演，他表示， 30年很不容易，國泰金陪伴台灣經歷歡樂和災難的考戰，與雲門舞集一起將最好的藝術表演帶到每個角落，從921大地震、SARS、八八風災到COVID-19，「雲門的作品帶給大家力量與勇氣，讓台灣一起前行。」李長庚說，至今已走遍全台22縣市，演出314場，超過270萬人次參與。「今年特別把30周年第一場公演搬到花蓮演出，因為去 （2024）年天災後，對花蓮的觀光和商業活動帶來很大衝擊，看到花蓮鄉親扶老攜幼來享受雲門的表演，很令人開心。」

國泰金控秉持「大樹成長，文化生根」的理念，用藝文創造臺灣共同的感動時光，並於2022年共同打造「國泰雲門隨行吧」品牌。30年來走遍全臺22個縣市，累計舉辦超過300場戶外公演與社區巡演活動，吸引逾270萬人親身體驗舞蹈藝術帶來的感動與美好。

2025年「國泰雲門隨行吧-戶外公演」甫圓滿落幕，「國泰雲門隨行吧-社區巡演」預計於9月20日展開，將陸續走訪屏東、宜蘭、嘉義、新竹等，社區巡演採自由入場，歡迎民眾提早入場席地而坐，欣賞雲門舞集帶來的精彩表演，一起互動與共舞。 

花蓮 長庚 雲門舞集

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