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水壺黏膩、有異味…細菌數量恐達馬桶4萬倍！專家揭正確清洗頻率

聯合新聞網／ 綜合報導
水壺配件藏污納垢的程度令人吃驚。圖／ingimage
水壺配件藏污納垢的程度令人吃驚。圖／ingimage

根據日媒「BAZAAR」報導，外型可愛時尚又環保的水壺雖然受到許多消費者青睞，但若長期忽略清潔，反而可能成為細菌溫床。根據研究，未清洗的水壺細菌數量甚至可高達馬桶座的4萬倍，因此正確的清洗與消毒方式不容忽視。

美國食品安全專家和加拿大公共衛生雜誌《Canadian Journal of Public Health》指出，日常清洗水壺時，以中性洗劑與溫水沖洗，再以清水徹底沖淨即可。此外，使用後應將水壺完全晾乾或冷藏保存，以避免濕氣導致細菌滋生。建議每天至少清洗一次水壺，每周進行一次消毒；若外出使用或身體感到不適，則應提高消毒頻率。

消毒方面，可利用洗碗機清洗，但需先確認水壺是否適用於機洗。若無法使用洗碗機，可改用稀釋的消毒液浸泡各零件。此外，若水壺產生異味，專家建議可以5比5的比例混合小蘇打粉與水，浸泡水壺約10分鐘，再用專用水壺刷刷洗，有助去除異味與黏膩感。

也有不少網友反映，許多水壺設計不良，瓶蓋構造過於複雜、細縫過小，導致棉花棒也伸不進去，難以徹底清潔。特別是附有矽膠墊圈與吸管的水壺，更容易因未清潔乾淨而藏污納垢。因此，使用零件多的水壺，務必每次都徹底拆解並清洗乾燥，吸管部分也應定期以稀釋漂白水消毒。別被看起來乾淨的外表所騙，保持水壺的清潔，才能真正喝得安心。

水壺 吸管 馬桶 矽膠 漂白水 洗碗機

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