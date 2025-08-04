今年第一季抗腫瘤標靶藥物用量高 專家：從病人思考鼓勵用生物相似藥

台灣今年邁入超高齡社會，許多長者有慢性疾病，癌症更是連續43年位居國人十大死因之首，隨著癌症、慢性病患者增加，國內藥品銷售金額排行也同步顯示此現象。專家建議，應思考如何鼓勵病人支持使用學名藥、生物相似藥，降低健保與民眾財務負擔。

根據國內市場藥品銷售金額排行最新資料顯示，去年4月至今年3月統計，國人前五大藥品銷金額，最高前二名分別為抗腫瘤標靶藥物的單株抗體及蛋白激酶抑制劑，三至五名為脂質調節劑、其他代謝藥物與肝炎抗病毒藥。其中，抗腫瘤標靶藥物單株抗體銷售金額達213億元。

根據去年4月至今年3月統計，國內市場藥品銷售金額排行前二名，分別是單株抗體213億元、蛋白激酶抑制劑192億元，排名與去年同期持平，但脂質調節劑68億元從去年第四名上升到第三名，此藥物多用於控制高血脂；而用於治療慢性疾病的其他代謝藥物66億元，由去年第五名上升至第四名；肝炎抗病毒藥62億元則是去年第三名滑落到第五名，此應與近年來，政府大力推廣B、C肝治療有關。

中華景康藥學基金會董事長沈麗娟說，藥費為受藥價及使用量二大因素影響，如癌症病人多加上藥價高，所以年度藥費高；高血壓，高血脂，糖尿病等慢性疾病則是藥價相比癌藥低得多，但病人數多且長期使用，年度藥費也很高。

台北市藥師公會常務理事王明媛說，癌症用藥確實隨著罹癌人數增加，也有增加趨勢，「這是無法避免的情形」，呼籲民眾一定要多注意癌症預防、篩檢，避免癌症上身。

許多藥品藥費昂貴，民眾恐無法負擔，藥廠多推出療效相同的學名藥，生物相似藥等，衛福部健保署也給予醫院獎勵，積極推廣患者使用。但沈麗娟觀察發現，許多已過專利期的原廠藥健保核價仍高於學名藥，造成藥價差比學名藥更好，醫院仍使用原廠藥，且病人多相信原廠藥的治療效果，導致學名藥、生物相似藥在大型醫院推廣不佳。

沈麗娟說，健保署目前策略為鼓勵醫院端使用，但更應在病人端擬定配套措施，如先讓病人了解學名藥、生物相似藥的療效，並提供減少藥費負擔等誘因，鼓勵病人使用，但減少藥費方面目前未有法源依據，呼籲健保署應著手思考。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁也說，健保署僅針對門急診、藥品訂有部分負擔，但在學名藥、生物相似藥尚未有法源依據，應思考如何鼓勵病人支持使用，降低經濟負擔。