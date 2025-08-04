個別醫院總額…新制實施首季台北區被斷頭金額不多 點值優於去年同期

衛福部健保署今年推動「個別醫院總額」新制，部分醫院擬訂縮減門診、延後非重要手術等措施因應。據了解，台北區的醫院於第二季新制上路後，健保點值表現很不錯，醫界推估，每點點值約為0.93元左右。但醫院除調整門診、手術外，專家憂心，部分醫院會著手調整進藥選項，選擇「藥價差」高的藥品。健保署表示，將擬定監測指標，顧及病人治療效益及用藥權益。

個別醫院總額今年上路，台北區第二季實施，健保署以去年第二季同期醫療量能估計，以每點點值0.95元給付，超出部分再分三階段給付，分別為每點075、0.5、0.25元，超過四階以上直接不給付。據了解，各醫院第二季醫療支出都在第三階頂端，超過四階遭「斷頭」金額不多，預估第二季點值每點可望高於0.93元，優於去年同期0.88元。

新光醫院副院長洪子仁說，第二季點值優於去年同期，主因是今年健保總額成長率5.5%，並有公務預算挹注，整體金額較去年增加712億元，且健保第二季分配給付金額較多，可見當健保總額成長率足夠時，點值就可以提高。

不可諱言的是，部分醫院為控制個別總額預算，默默採取縮減門診、調整手術排程等措施。中華景康藥學基金會董事長沈麗娟說，除調整門診、手術外，各醫院行之多年的進藥策略，在同成分藥品選擇上都是以利潤為導向，也就是進藥為「藥價差」高藥品。

據統計，一般藥價差大約是30至50%，也就是說，一顆10元的藥品，醫院僅需付7元或5元。雖然部分醫院如台大醫院進藥前，會進行藥品化驗、藥廠查廠等步驟，確保藥品品質，但整體而言，藥價差的利潤導向仍為主流。

沈麗娟於2015至2021年研究顯示，醫院藥品採購利潤總額從2015年306億元增至2021年407億元；2021年全台28%醫院的醫療服務利潤呈現赤字，但藥品採購利潤讓醫院財務轉虧為盈。研究發現，藥品採購利潤除增加醫院利潤外，還能抵消醫療服務的虧損，其中，大型醫院從藥品採購利潤獲得絕對利益更多，但醫院最賺錢的還是美食街，停車場等。

沈麗娟說，個別醫院總額上路後，健保署應針對醫院用藥應訂立監測指標，監控醫院用藥情形，避免影響病人用藥，特別是癌症新藥、基因治療等高價治療，醫院是否為了營收膝傷患者權益，並觀察在自費比率愈來愈高下，醫院是否將健保已有給付的藥物，卻要求民眾自費的現象。並呼籲此監測結果應開放病人查詢，特別是醫學中心須密切觀察。

健保署副署長龐一鳴說，個別醫院總額上路後，確實聽說醫院為了營收，不進「藥價差」不好的藥品，但這都還需實例加以證明。健保署最近思考在個別醫院總額上路後，應監測醫院進藥，包括醫院用藥品項與對患者治療的影響，長期收集醫院用藥及病人治療成效等資料，再加以分析。

健保署關心，若醫院不進該類藥品，是否影響病人治療效果，以及是否達到健康台灣的慢性病控制八八八計畫及降低癌症死亡率等目標。龐一鳴表示，但若有醫院為了營收，將健保已給付藥物要求民眾自費，接獲相關檢舉，一定加以了解。