快訊

關稅利空連環爆！日股暴跌逾949點 失守4萬大關

台股早盤跌逾200點 台積電開盤下跌10元

本周「血型+生肖」財運TOP5！O型1動物「運勢上揚」：荷包變更豐厚

雨不停國換人！ 賈新興：6日起去「這兩國」要注意降雨

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
周三起天氣回穩，恢復典型夏季天氣型態󠀠，高溫炎熱，午後留意雷陣雨󠀠。本報資料照片
周三起天氣回穩，恢復典型夏季天氣型態󠀠，高溫炎熱，午後留意雷陣雨󠀠。本報資料照片

中南部連日大雨要結束了，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，5月西南風減弱，6日到13日大致為午後雷陣雨天氣為主，其中10到12日偏微弱西南風，未來10天陣雨帶轉到日韓。

賈新興指出，6日至7日於韓國旅遊民眾需留意天氣資訊，今晚至明天中午前於北海道旅遊，6日後至日本旅遊，尤其是在九州旅遊的民眾，需特別留意天氣資訊。

台灣天氣方面，賈新興表示，5日西南風減弱，新竹以南仍有局部陣雨，午後各地有局部短暫陣雨。6日於清晨台中至台南有零星短暫雨，午後嘉義以南有局部短暫陣雨，桃園以北山區及宜花東山區亦有零星短暫陣雨。7日至8日午後山區有零星短暫陣雨。

至於９日午後各地山區有局部短暫陣雨。 10日至12日偏微弱西南風，清晨於台中以南沿海有零星短暫雨，10日午後各地山區有局部短暫陣雨。11日午後西半部及花東山區有局部短暫陣雨。12日至13日午後各地有局部短暫陣雨。賈新興說，超過五天後預報變動度大、不確定性較高，請留意最新的預報資訊。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

賈新興 天氣動態

延伸閱讀

第3颱今天恐生成 賈新興：范斯高及竹節草颱風估明天減弱

身陷颱風窩！今明恐有三颱生成 賈新興點名兩個台灣要注意

薇帕颱風外圍環流傍晚到 賈新興：不排除海警 下周恐受范斯高颱風影響

薇帕、范斯高雙颱接力生成？ 賈新興示警下周一關注它發展

相關新聞

雨不停國換人！ 賈新興：6日起去「這兩國」要注意降雨

中南部連日大雨要結束了，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Ch...

明西南季風減弱北移 周三起晴朗酷熱38度以上的盛夏回來了

中南部連續多日的大雨要結束了，晴朗酷熱的盛夏回來了。

上班注意！5縣市豪雨特報 注意雷擊、強陣風、積淹水

上班注意！中央氣象署清晨6時30分針對高雄等5縣市發布豪雨特報，上午都要注意。

醫院賺藥價差利潤 健保署擬監測

健保今年起推動個別醫院總額，不少醫院為嚴控健保申報費用，縮減門診、延後非重要手術，藥學專家擔心，部分醫院偏好「藥價差」較...

颱風白鹿生成 挾西南氣流豪雨續炸中南部

雨炸中南部，昨又有颱風白鹿生成，中央氣象署表示，新生成的颱風對台灣沒有影響，但受西南氣流影響，台南、高雄、屏東山區昨出現...

用顏色說台灣史 「台灣本色」進軍大阪 用AI和擬真藝屏和世博展館爭豔

走進大阪展演空間「VS.」的沉浸式視覺劇場「台灣本色」，眼前閃現彷彿前輩畫家陳澄波的身影，背著畫架走進台灣的山間和水邊。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。