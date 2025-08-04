雨不停國換人！ 賈新興：6日起去「這兩國」要注意降雨

中南部連日大雨要結束了，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，5月西南風減弱，6日到13日大致為午後雷陣雨天氣為主，其中10到12日偏微弱西南風，未來10天陣雨帶轉到日韓。

賈新興指出，6日至7日於韓國旅遊民眾需留意天氣資訊，今晚至明天中午前於北海道旅遊，6日後至日本旅遊，尤其是在九州旅遊的民眾，需特別留意天氣資訊。

台灣天氣方面，賈新興表示，5日西南風減弱，新竹以南仍有局部陣雨，午後各地有局部短暫陣雨。6日於清晨台中至台南有零星短暫雨，午後嘉義以南有局部短暫陣雨，桃園以北山區及宜花東山區亦有零星短暫陣雨。7日至8日午後山區有零星短暫陣雨。

至於９日午後各地山區有局部短暫陣雨。 10日至12日偏微弱西南風，清晨於台中以南沿海有零星短暫雨，10日午後各地山區有局部短暫陣雨。11日午後西半部及花東山區有局部短暫陣雨。12日至13日午後各地有局部短暫陣雨。賈新興說，超過五天後預報變動度大、不確定性較高，請留意最新的預報資訊。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。