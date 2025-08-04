雨下到發霉先暫停 氣象粉專曝此時恐又有熱帶系統生成
目前西北太平洋有兩個颱風，包括第9號颱風柯羅莎在東京東北東方海面上，向東北東進行；昨天上午生成的第10號颱風白鹿也在東京東南東方海面上，向東北東進行，中央氣象署指出，兩個颱風對台灣都沒有影響。
氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，目前的熱帶系統概況，4日西南風減弱、但水氣仍豐沛；隨著５日西南風北抬並進一步減弱、雨勢逐漸趨緩，預計６日（周三）起太平洋高壓向西北抬籠罩台灣上空，６日至10日副高籠罩各地、天氣穩定。
「觀氣象看天氣」表示，南海到菲律賓東方海面一帶屆時成為相對低壓區，開始有熱帶系統發展訊號。預計4天以後，根據歐洲系集模式資料，菲律賓東方海面有60-70%熱帶系統或熱帶性低氣壓形成機會，本月10日之後可以開始留意熱帶擾動發展狀況及移動方向了。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
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