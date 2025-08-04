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明西南季風減弱北移 周三起晴朗酷熱38度以上的盛夏回來了

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
周三起太平洋高壓增強，各地晴朗酷熱，要注意防曬、防中暑。本報資料照片
周三起太平洋高壓增強，各地晴朗酷熱，要注意防曬、防中暑。本報資料照片

中南部連續多日的大雨要結束了，晴朗酷熱的盛夏回來了。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，最新歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，明日西南季風減弱、北移，大氣仍不穩定，局部地區有較大雨勢，中南部需留意其對災情的影響。

吳德榮說，周三至下周日(6至10)連五天太平洋高壓增強，各地為晴朗酷熱的「盛夏」，山區午後偶有局部短暫降雨的機率；周四至下周日全台最高氣溫將升至38度以上，要注意防曬、防中暑。

吳德榮指出，今日受西南季風影響，大氣不穩定，迎風面中南部有局部陣雨或雷雨，其中並有小範圍「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨⋯)發生的機率，午後範圍擴大至其他地區。仍有致災的可能，山區應慎防坍方、落石、土石流，低窪地區防淹水；背風面影響相對較小。未降雨時、天氣悶熱。

今日各地區氣溫為：北部24至37度、中部23至31度、南部24至31度及東部23至34度。

吳德榮說，最新(4日2時)氣象署「颱風暴風圈侵襲機率圖」顯示，輕颱柯羅莎在日本東方海面、向東北東加速遠離。另一輕颱白鹿亦在日本東方海面，尾隨柯羅莎，向東北東加速遠離。

※ 以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

吳德榮說，最新歐洲模式(ECMWF)周四20時500百帕模擬圖（左）顯示，太平洋高壓影響，各地晴朗酷熱。(擷自tropical tidbits)最新氣象署颱風暴風圈侵襲機率圖（右）顯示，輕颱柯羅莎在日本東方海面、向東北東加速遠離。輕颱白鹿亦在日本東方海面，尾隨柯羅莎，向東北東加速遠離。擷取自「洩天機教室」專欄
吳德榮說，最新歐洲模式(ECMWF)周四20時500百帕模擬圖（左）顯示，太平洋高壓影響，各地晴朗酷熱。(擷自tropical tidbits)最新氣象署颱風暴風圈侵襲機率圖（右）顯示，輕颱柯羅莎在日本東方海面、向東北東加速遠離。輕颱白鹿亦在日本東方海面，尾隨柯羅莎，向東北東加速遠離。擷取自「洩天機教室」專欄

日本 吳德榮

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