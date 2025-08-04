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台鐵列車「闖紅燈」犯大忌 今年已3起

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導

台鐵上月有一起貨物列車在號誌未給予綠燈狀況下，闖行約130公尺，這已是今年第3起列車冒進號誌事件。台鐵公司表示，將擬定改善措施，包含透過ATP曲線記錄查核高風險駕駛行為，若發現有異，即暫停乘務並拉下訓練，最嚴重懲處將停駛。

7月29日約上午9時30分，台鐵7021次貨物列車機車頭在新竹貨站調車，準備行駛至彰化，原定應在調車號誌機前等候號誌，但沒等到號誌轉換綠燈放行，就由機車助理引導往北調車，發生冒進號誌疏失，導致2輛機車頭越過調車號誌機1.5車，司機員在推進約130公尺後驚覺有異，隨即停車，幸未發生意外。

台鐵公司說明，該起事件是因司機員欲縮短停車距離，因此以推進方式移動列車，導致越過號誌機停車，詳細事故原因由台鐵營運安全處調查中，違規人員於查明後議處。

冒進號誌等闖紅燈行為被視為列車運轉大忌，屬於高危害風險行為，除7月29日事件外，台鐵今年1至6月也發生2件冒進號誌事件，幸好均位於側線，未影響正線行車。

台鐵表示，已研擬改善對策，像是建立明確規範與違規處理流程，嚴格要求乘務中不得分心使用手機、電子產品，並加強司機員駕駛行為考核，包含增加ATP隨乘考核頻率、即時糾正超速違規、未落實指認呼喚應答確認等不良駕駛行為。

另也透過ATP曲線記錄查核高風險駕駛行為，若發現有異於平常駕駛行為模式者，即暫停乘務，接受相關訓練。台鐵強調，若因冒進號誌肇生行車責任事故者，除依規定加重懲處外並予以記點，記點累計7點，不得擔任駕駛員。

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