大阪展出台灣本色 擬真藝屏秀國美館藏

大阪世博的義大利館，千里迢迢送來達文西手稿、米開朗基羅雕塑和卡拉瓦喬油畫等國寶展出，成為人氣展館。由文化部策畫、2日於大阪開展「台灣本色」，運用友達光電獨創「擬真藝屏」，將台中國家美術館收藏的200多幅台灣經典畫作與雕塑，送到大阪「展出」。

走進大阪市區「VS.空間」正在展演的沉浸式視覺劇場「台灣本色」，眼前閃現彷彿前輩畫家陳澄波的身影，背著畫架走進台灣的山間和水邊。其細膩逼真程度讓觀眾忍不住走上前細看，這真的是數位畫作而非真跡？

團隊還取得國美館授權，讓AI學習這些畫家的用色和筆觸，打造集各家之大成的AI畫筆，描繪台灣的山水與人間風景。

「用歷史說台灣可能引起爭議；但用顏色描繪台灣，碰觸畫、筆觸和色彩，反而更能展現台灣的混融多元。」策展人林昆穎表示，策展團隊決定用色彩描繪台灣，既能跨越不同價值的史觀，也更容易引起觀眾共鳴。

國家工藝成就獎得主陳景林與馬毓秀，以40年的時間，從台灣天然染料中找到一百種色彩，如嫩芽綠、湖藍，完成「台灣百色」，在大阪展場打造一道「台灣色譜牆」。記者陳宛茜／攝影

另一個展場「光織自然」，則是另一種「用顏色說台灣」的方式。國家工藝成就獎得主陳景林與妻子馬毓秀，以40年時間，從台灣天然染料中找到100種色彩，如嫩芽綠、藍腹鷴色，發表「台灣百色」，在展場打造一道「台灣色譜牆」。

陳景林說，荷蘭當初殖民台灣，便是為了在台灣生產染料。當時荷蘭紡織業崛起，亟須從遠東地區獲得藍靛染料。台灣因氣候和土質適合栽種藍草，被荷蘭人選中做為種植藍草、生產藍靛染料的基地。陳景林也為此展花費一千個小時，創作生平首件巨幅藍染山水創作「台灣母親河」，描繪濁水溪的河岸風光。