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讀者8月號 跨越時空的追尋

聯合報／ 本報訊

今年是抗戰勝利80年，大陸鋪天蓋地研究與紀念抗戰史實。《讀者》雜誌最新一期８月號「跨越時空的追尋」一文提到，江西上饒展開全面的追尋，與當年杜立德上校後代們合作，尋找曾經救助過轟炸日本、後於上饒跳傘的美軍飛行員的大陸農民及地點。80多年過去，這項追尋仍在進行。

「戀愛散步指南」作者認為散步是提升戀人感情的最好方式。作者建議戀人應該去菜市場散步，黃昏時去海邊散步，到小街小巷散步等，會有各種特別的效果。人在這種時候，總是會像小動物一樣，把記憶洞穴裡藏好的所有果實都拿出來，和喜歡的人逐一分享。

「女不為悅己者容」說的是「世說新語」裡「妒記」的故事，指被俘的李姑娘以絕美容貌與非凡氣度震懾了凶悍且準備殺她的南康長公主。「我見猶憐」就出自於此。李姑娘作為一個美貌的女子不為取悅異性，只為自己的個體尊嚴而「嚴妝」，更美。

《讀者》摘文來自海內外知名作家和媒體，每本80元。函附20元回郵，免費試閱精選期刊一本，2024年合訂本優惠中，諮詢電話02-27028599。

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